安倍遺孀憶亡夫「謝謝你一直以來的守護」！　追思文內容曝光

▲前日本首相安倍晉三與夫人安倍昭惠。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，12日在東京增上寺舉行非公開告別式，而他的遺孀安倍昭惠則在葬禮上說道，「直到現在都還像是在作夢一樣。多虧了我的丈夫，讓我經歷許多未曾體驗過的事，非常感謝。一直以來他都在身旁守護著我。」同時也引用了安倍晉三在父親安倍晉太郎逝世時所念的追思文。

根據《日本經濟新聞》報導，安倍昭惠12日在安倍晉三的告別式上表示，對於丈夫遇刺身亡一事，至今仍像在作夢一樣。安倍晉三在父親安倍晉太郎病逝時，曾經引用吉田松陰的文章作為追思文，他當時說，「10歲有屬於10歲的春夏秋冬，20歲有屬於20歲的春夏秋冬，50歲則有50歲的春夏秋冬，雖然我的父親安倍晉太郎在成為首相前就倒下，但是我相信他也有屬於他67歲的春夏秋冬。」

▲安倍昭惠神情黯然地護送亡夫最後一程。（圖／路透）

安倍昭惠在致詞時引用了這段話並說道，「我相信我的先生作為一名政治家留下很多的東西，他也度過了屬於自己的春夏秋冬，並在最後迎來了冬天。他生前種下了許多種子，接下來也會一一萌芽吧。」

另一方面，安倍晉三享壽67歲，而他的父親安倍晉太郎1991年罹癌病逝時，正好也是67歲。

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