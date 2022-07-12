送安倍最後一程！　麻生太郎悲痛：不是說好你來唸我的悼詞嗎？

▲日本前首相安倍晉三12日舉行葬禮，由自民黨副總裁麻生太郎（左）負責發表悼詞。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三12日舉行葬禮，由自民黨副總裁麻生太郎負責發表悼詞。麻生難過地說，「你不是說過要幫我唸悼詞嗎？」如今角色對調讓他感到非常痛苦。遺孀安倍昭惠哀痛表示，「我好像還在作夢一樣，感謝他一直以來都守護著我。」

▲麻生太郎與安倍晉三交情相當好。（圖／達志影像／美聯社，下同）



根據NHK報導，現年81歲的麻生比安倍還要年長14歲，他12日在安倍的葬禮中負責發表悼詞時說，安倍擁有與生俱來的外交能力與不肯跨越底線的魄力，讓日本在國際社會中提高存在感，是戰後最優秀的政治家，「安倍在任何情況下都想著自己的國家，始終把國家利益放在首位，在各國都需要指南針的這個時候卻失去了你，是日本這個國家的巨大損失。」

▲▼麻生太郎與安倍晉三交情相當好。（圖／達志影像／美聯社）



他悲痛地表示，「你不是說過要幫我唸悼詞嗎？像現在這樣由我來唸你的悼詞，真的讓我感到很痛苦。」麻生最後也說，「不久的將來，我也會去到你那邊，希望我們可以比以前更開心的聊天說笑。」安倍昭惠表示，「我丈夫真的很崇拜麻生老師，所以我覺得他一定感到非常高興。」

▲安倍晉三時常帶著安倍昭惠出席國際重要場合。（圖／達志影像／美聯社）



根據《朝日新聞》報導，葬禮會場內播放了安倍生前彈奏鋼琴的影片，以及他年輕時候和妻子四處訪問的照片，擔任喪主的安倍昭惠在安倍出殯前，還用雙手輕撫了先生的臉頰，並在喪禮上說，「我好像還在作夢，多虧了我丈夫，我經歷了很多事情，我非常感謝他，他一直以來都守護著我。」