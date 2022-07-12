公民科手寫題成決勝關鍵　參考答案與試題看這裡

▲補教老師柯博文表示，今年公民科難易度和去年指考差不多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）第三節考公民與社會科，台北市補習教育協會提供試題參考解答，正確答案則以大考中心公布為準，北市補教協會公民科補教老師柯博文表示，今年公民科有不少時事題，包括新冠肺炎、俄烏戰爭、同婚與基本工資等，考題難易度和去年指考差不多，整體來說試卷難易適中，決勝關鍵將是佔20分的手寫題。

首屆分科測驗今（12日）天進入第二天，第三節考公民與社會，大考中心主任周兆民指出，公民科共1萬4891人報考，1254人缺考，缺考率8.42%，比去年缺考率8.49%降低0.07百分點；另公民科確診輕症與無症狀考生，應到65名，實到63名，另針對自主防疫或居家隔離考生啟用46間隔離試場應試，應到80名，實到78名；另下午開啟2間防疫試場供3名發燒考生使用；另在地理考試時，發生5件智慧型穿戴裝置違規。

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柯博文表示，今年公民科是108課綱首次的分科測驗，今年公民有不少時事題，像是第三題、十五題、二十四題都考跟新冠肺炎相關，第三題考新冠肺炎導致會議改為線上差距，卻沒考慮到城鄉差距，另十六題考烏俄戰爭，還有考同婚與基本工資。

至於出題區分，柯博文表示，今年公民科選擇題佔80分，手寫題佔20分，而手寫題對考生來說挑戰較高，考生在各主題概念掌握要更清晰與精準，否則不易作答，所以今年公民科難易度雖和去年指考差不多，但考生對非選擇題掌握程度將是變數，也是能否拿高分的關鍵；另因今年成績的級分轉換制度改變，所以沒有進行五標預估。

▼北市補教協會提供公民與社會科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）