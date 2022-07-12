補教師曝地理手寫題成決勝關鍵　參考答案與題目看這

▲地理補教李威立老師表示，今年地理科頂標比去年略降。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）第二節考地理科，台北市補習教育協會提供試題參考解答，正確答案則以大考中心公布為準，北市補教協會歷史科補教老師李威立表示，今年地理科有烏俄戰爭的時事題，也有不少生活題目，今年手寫題分數比過去指考平均值略少，但手寫題將成決勝關鍵，整體而言，今年題目難度比去年低一點，但因考題較複雜，學生分數反而下降，預估頂標約75到80分。

根據大考中心公布資料，今年地理科共1萬3592人報考，1164人缺考，缺考率8.56%，比去年缺考率7.45%增加1.11百分點，補教老師李威立表示，今年地理科有一些時事題與生活題，時事題像是烏俄戰爭，或者新冠肺炎購買快篩試劑等，生活題則像是題組第40到42題考全聯與其他超商的比較。

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此外，李威立分析，今年是108課綱首次的分科測驗，地理科部分，比起往年指考，考題涉及選修的改變最多，加上思考性題目很多，考生看到當下可能會緊張，但也給未來的考生有所依循方向。

李威立表示，整體來說，考生會覺得今年地理有點難，但其實今年題目難度比去年低一點，只是因為今年考題複雜程度高，反而讓學生分數下降，今年手寫題分數15分，比過去指考平均值20分略少，但手寫題將成決勝關鍵，預估今年頂標約75到80分，比去年略低一點，其他的「前均後底標」因為考生人數與選考關係，今年不容易預估。

▼北市補教協會提供地理科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）