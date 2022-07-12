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地理科56名確診生應考　69名在41間隔離試場應試

▲▼首屆分科測驗登場，今年開放確診的輕症與無症狀考生應考。（圖／大考中心提供）

▲今年分科測驗開放確診的輕症與無症狀考生應考。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗今（12日）天進入第二天，第二節考地理，大考中心指出，地理科的確診輕症與無症狀考生，應到59名，實到56名，另針對自主防疫或居家隔離考生，總共啟用41間隔離試場應試，應到71名，實到69名；另地理科也開啟2間防疫試場供3名發燒考生使用。

分科測驗昨起一連舉行兩天，今年共有2萬9086人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人，並在29個考區、41個分區學校，共859個試場教室（不含隔離及居家照護試場）應考，今天進入第二天，考科為歷史、地理、公民與社會等3科。

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▲▼分科測驗今天登場，今年開放確診輕症與無症狀考生應考。（圖／大考中心提供）

▲大考中心主任周兆民表示，地理科共有56名確診生應考。（圖／大考中心提供）

大考中心主任周兆民表示，地理科共1萬3592人報考，1164人缺考，缺考率8.56%，比去年缺考率7.45%增加1.11百分點。

今年分科測驗首度為確診的輕症與無症狀者設置居家照護試場，周兆民表示，地理科確診輕症與無症狀考生，實到56名，而針對自主防疫或居家隔離考生啟用41間隔離試場應試，實際到考69名；地理科和歷史科一樣，開啟2間防疫試場供3名發燒考生使用。

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