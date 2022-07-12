歷史科難易適中「五標與去年類似」　參考答案與題目看這

▲歷史補教老師馮敬之表示，今年五標和去年差不多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）第一節考歷史科，台北市補習教育協會提供試題參考解答，正確答案則以大考中心公布為準，北市補教協會歷史科補教老師馮敬之表示，今年歷史科閱讀理解題偏多，字數也增加，符合108課綱精神，並利用韓戰來考烏俄戰爭，相當切合時事，整體而言，歷史科試題難易適中，預估五標為「86、82、71、56、48」分，和去年五標差不多。

今年歷史科共1萬4383人報考，1195人缺考，缺考率8.31%，補教老師馮敬之表示，今年歷史科的閱讀理解題目多，在單選、多選與的題目與字數增加，考驗考生的閱讀能力，也符合108課綱精神，

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馮敬之表示，今年歷史科各冊出題分布平均，世界史稍多，第44到46題則是利用韓戰來考烏俄戰爭，考題的「A組織」就是北大西洋公約組織，相當切合時事。

至於今年考題難易度，馮敬之分析，算是難易適中，難易度和去年只考差不多，對中下程度學生會有鼓勵，因為有讀書成績就會進步，而程度好的學生可以完全發揮，預估今年五標「86、82、71、56、48」分，和去年五標差不多。

▼北市補教協會提供歷史科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）