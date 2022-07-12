分科測驗歷史科59名確診生應考　76名考生間隔離試場

▲今年分科測驗開放確診的輕症與無症狀考生應考。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗今（12日）天進入第二天，第一節考歷史，大考中心指出，歷史科的確診輕症與無症狀考生，應到63名，實到59名，另針對自主防疫或居家隔離考生啟用44間隔離試場應試，應到76名，實到73名；另今早開啟2間防疫試場供3名發燒考生使用。

分科測驗昨起一連舉行兩天，今年共有2萬9086人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人，並在29個考區、41個分區學校，共859個試場教室（不含隔離及居家照護試場）應考，今天進入第二天，考科為歷史、地理、公民與社會等3科。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大考中心主任周兆民表示，歷史科共有59名確診生應考。（圖／大考中心提供）

大考中心主任周兆民表示，歷史科共1萬4383人報考，1195人缺考，缺考率8.31%，比去年缺考率7.46%增加0.85百分點；今天尚未傳出重大違規，昨天生物科考試時，則有2件智慧型穿戴裝置發出聲響。

今年分科測驗首度為確診的輕症與無症狀者設置居家照護試場，周兆民表示，歷史科確診輕症與無症狀考生，實到59名，而針對自主防疫或居家隔離考生啟用44間隔離試場應試，實際到考73名；另今早開啟2間防疫試場供3名發燒考生使用。