獨／張麗善現身代表農民感謝柯P　雲林政壇嗅出年底「藍白合」

▲台灣民眾黨主席柯文哲南下雲林為黨提名的縣議員候選人站台，國民黨籍雲林縣長張麗善以私人行程，特地前往與柯文哲合體同台，全力支持林靖冠。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

台灣民眾黨「全台大眾走」黨主席、台北市長柯文哲昨（10）日南下雲林縣台灣民眾黨提名的縣議員候選人站台輔選，雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆分別到場致意，出席的地方鄉鎮代表及地方人士都是藍營，看不到雲林綠營的人蹤跡；地方政壇人士表示，嗅得出雲林年底選舉有「藍白合」的意味在。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲南下雲林，為台灣民眾黨提名的縣議員候選人林靖冠站台輔選，國民黨籍雲林縣長張麗善以私人行程，特地前往與柯文哲合體同台，全力支持台灣民眾黨提名的縣議員候選人林靖冠。

▲昨晚黨主席柯文哲、立委蔡壁在斗六市與團隊及支持者餐敘。多名現任議員蒞臨，國民黨籍雲林縣議會議長沈宗隆亦出席餐敘。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善會中表示，我代表農民感謝柯市長，台北市營養午餐食材採用雲林有機農產，在智慧科技與軟體上給予很多的幫忙，在智慧校園及消防局的全民守護APP提供軟體，警察局所使用的電子巡簽APP，也是透過台北市資源分享，所以我想友誼不因為政治關係，我們希望柯市長常常來到雲林縣。

張麗善指出，民眾黨提名候選人林靖冠，不只是爸爸，還有姊姊曾任雲林縣議員，長期對雲林縣鄉親服務都建立起好口碑，林靖冠的姊姊林淑芬是我的好姐妹，看到林內鄉許多村長、代表都站出來，可見林內鄉也需要一席自己的議員。

昨晚黨主席柯文哲、立委蔡壁在斗六市與團隊及支持者餐敘。多名現任議員蒞臨餐，國民黨籍雲林縣議會議長沈宗隆與夫人起出席餐敘，沈宗隆致詞說，首次與柯文哲同桌用餐感受到他的親切，很開心榮幸，與縣議員候選人林靖冠熟識多年，與其父親與姊姊都當過同事，希望在今年的12月25日（當選人新任就職日）也跟他當同事，隨即舉起林靖冠的手高喊當選力挺。

▲沈宗隆說，與縣議員候選人林靖冠熟識多年，與其父親與姊姊都當過同事，希望也跟他當同事，隨即舉起林靖冠的手高喊當選力挺。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與立法委員蔡壁如領軍，連續2天在雲林橫跨山海線，連續與三位黨提名縣議員候選人林靖冠、陳乙辰、王新堯會合造勢，除了雲林縣長張麗善、議長沈宗隆到場同框外，不乏許多村里長、鄉鎮市代表及縣議員現身致意，但多以藍軍、泛藍軍政壇人士，相對綠軍黨公職幾乎沒人到場，形成另類的「藍白合」態勢。

長期關注地方選舉的政壇人士指出，台北市長柯文哲針防疫問題與中央流行疫情指揮中心看法不同，加上綠營也對柯P猛烈回擊，相對綠營也較避諱與柯同台，加上民進黨在雲林縣年底選戰，還在整軍中，反觀競選連任的張麗善有現任優勢，張陣營在各鄉鎮完成布局蓄勢待發。

雲林縣長張麗善、議長沈宗隆分別出席民眾黨縣議員林靖冠參選起跑活動及晚宴餐敘，可見林家的政治實力與好人脈外，也顯現出柯文哲在雲林的好人緣，嗅得出在地方基層選舉有機會合作的氣息，但是否會全面「藍白合」，還需進一步觀察。

台灣民眾黨提名雲林縣議員第一選區候選人林靖冠競選總部執行長林淑芬表示，「未來是否藍白合是黨中央的決定，我們地方選舉，從過去到現在，我們一直都堅持走自己的路，支持對的人」！

▲縣議員候選人林靖冠競選總部執行長林淑芬（右ㄧ）表示，一直都是秉持「堅持走自己的路，支持對的人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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