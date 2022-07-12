比特犬咬死浪浪！飼主找到了「事後已棄養」　高市府出手重罰

記者賴文萱／高雄報導

高雄市關懷流浪動物協會接獲民眾投訴，梓官區有一名飼主放任自家比特犬攻擊當地其他浪浪，對此，高市動保處表示，今派案至現場調查，並找到當事劉姓飼主製作筆錄。飼主指稱，那天不知狗突然跑出去且咬死浪犬，事發後，他將比特犬放走。動保處表示，將依法重罰飼主，後續也將追查棄養比特犬下落。

動保處12日接獲動物協會通報，據該協會表示，民眾於梓官人臉書表示近日有人故意放出比特咬死浪浪，全程錄影影片，檢附影片為疑似比特犬狂咬犬隻，飼主疑似在旁喊著「好了啦，死了啦，麥擱生氣了，結束了。」動保處接獲通報即啟動調查機制。

據了解，案發地點位於梓官區，通報協會表示有當地住戶特地載比特犬去咬老浪浪，浪浪躲到中正橋的車底還把牠拖出來，浪浪最後還被他丟到水裡滅屍。動保處同仁今會同在地赤崁派出所警員前往中正路查訪，已與警方找到飼主並製作筆錄。

▲比特犬攻擊浪浪血肉模糊慘死，飼主疑在旁冷血喊「死了啦麥擱生氣」。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

飼主劉先生稱，案發那天不知狗突然跑出去且咬死浪犬，事發後，他將比特犬放走。動保處表示，依據錄製影片中人聲疑似飼主在現場，比特犬未植入晶片登記最高可依法裁罰15,000元、比特犬於公共區域或公眾得出入之區域未依規定戴透氣口罩及繫1.5公尺內牽繩最高可裁罰150,000元。

案發後飼主將犬隻放走，涉及棄養最高可裁罰150,000元，同時動保處也函文當地派出所針對飼主通訊及戶籍地址附近調閱監視器來查明比特犬的去向；另飼主疑似在現場故意放縱比特犬咬死浪浪，將依動保法第25條移送檢調單位後續調查。該案因涉及違反多條動物保護法之規範，後續將依動保法裁罰。

▲協會接獲民眾投訴，高雄市梓官區漁港的浪浪都被咬死了。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

動保處處長葉坤松呼籲，若是發現比特犬蹤跡，小心不要靠近犬隻，並請即刻打1999通報動保處，另請勿騷擾、虐待及傷害動物，若是有發現有類似行為可直接跟在地派出所報案或通報動保處，動保處後續會持續追查。

依動保法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

▲高雄市動保處，已派案至現場查核及釐清，後續將依法開罰。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

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