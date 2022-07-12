深坑集順廟驚見「縱火搭檔」　邊點火邊拿手機錄影！廟方：超病態

記者陳雕文／新北報導

新北市有2名年輕男子於上月27日晚間6點多，進入深坑老街的集順廟，趁著四下無人，拿起桌上的點火槍對一桶線香噴火，甚至還拿出手機錄下點火過程，等線香燒起來後，兩人快步離開，所幸沒多久就有民眾進廟參拜，即時發現並撲滅火勢，否則後果不堪設想，警方目前已鎖定兩人行蹤。

▲目測約20多歲的男子拿起點火槍對香桶點火，還拿手機錄影，直到火勢變大才與身旁友人離開。（圖／翻攝自臉書【深坑大小事】）

廟方將監視器畫面PO上臉書公開社團【深坑大小事】並呼籲，「請大家平時多留意這二位年輕人，很可能近日還會來老街縱火！感覺是慣犯請大家多多注意！縱火還用手機錄影超病態。」網友看到畫面紛紛留言，「太過分了吧」、「這種人不值得原諒」、「太誇張了，這種行為不揪出來還是會繼續犯案」、「一看就慣犯，八成嗑藥嗑到頭殼有問題」

▲幸好被一名香客發現，趕緊找其他人協助滅火，否則後果不堪設想。（圖／翻攝自臉書【深坑大小事】）

新店警方表示，經民眾所提供之錄影畫面，發現該兩名男子特徵，一名身穿短袖長褲背斜背包、另一名身著外套短褲戴帽子，2人於案發後搭乘計程車離去，前往北市木柵捷運站下車，本分局將盡速查明叫車紀錄，追查犯嫌身分並通知到案說明。

據了解，集順廟中主祀唐代保儀大夫許遠，配祀保儀尊王張巡、關聖帝君與福德正神，之後又從彰化、鹿港、北港等地分香而來六尊媽祖，從此成為深坑老街的居民信仰中心。

▲▼廟方猜測凶手是慣犯，才會拿起手機錄影，對此行為直呼「超病態」。（圖／記者陳雕文翻攝）