快訊／糗！林佳龍首亮相就口誤　「台北市需要跨域治理的市長」

記者呂晏慈／新北報導

民進黨備戰新北市長選舉，中執會明（13日）將正式提名無任所大使林佳龍出戰新北市長。林佳龍今（12日）上午出席首公開活動時，對新北市政願景侃侃而談，並狂酸新北市長侯友宜至今沒宣布爭取連任，「我連對手在哪裡都不知道！」然而他在發言時卻一度口誤稱，「『台北市』需要的是一個能夠有跨域治理，能夠從首都圈聯合治理來承擔下一棒新北市長的重任」。

林佳龍今天上午出席「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」，邀集黨籍立委、市議員、市議員參選人共襄盛舉，現場高呼「凍蒜」口號不斷。林佳龍致詞時特別談到，自己與立委蘇巧慧是「師出同門」，都是蘇內閣「有政府會做事」的成員；他說，距離選舉只剩137天，他要用超音速、百米短跑的速度，打造雙北雙贏雙箭頭，「戰場在哪，我就在哪！」

林佳龍說，總統蔡英文一定是伯樂，他也要證明，總統用她的眼光挑選了「千里馬」，團結所有力量，展現新北團隊的戰力。他感性地說，「我來了！最困難的地方，林佳龍來了！新北市是最重要的地方，要把能夠選贏的人徵調到這裡，我一個人137天，我跑得再快，也比不上一百個人一起跑，『1+37』將是勝利的密碼」。

林佳龍也說，他有信心當選新北市長，促進大台北首都圈聯合翻轉，是新的台北、新的台灣首都，要有這個志氣帶動雙北雙箭頭、領航新台灣。創造歷史，化不可能為可能。