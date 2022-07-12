快訊／林智堅有參與研究？立委爆料：科技部電話回覆「找不到資料」





▲國民黨團今日再度召開記者會，公布林智堅論文案後續調查進度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文被質疑抄襲竹科委託中華大學之研究報告，引起軒然大波。對此，國民黨立法院黨團今（12）日再踢爆，黨團除了發函要求提供資料外，也與科技部直接透過電話聯繫，科技部至今無法回應林智堅是否有在研究者名單內，更稱當年的研究報告「找不到」。

林智堅論文抄襲案持續延燒，也愈燒愈大洞。立委費鴻泰表示，針對林智堅論文抄襲案，國民黨團整理蒐集相當多的資料，發現幾處啟人疑竇的地方。首先，從預算書中查閱中科、竹科和近年來成立的南科所做的研究調查案，基本上各個科學園區的設立，主要服務對象為廠商，研究調查對象，也都是以「廠商滿意度」為主體，唯一例外的研究案，就是林智堅論文內容，研究調查對象主體變成「民眾滿意度」。

其次，費鴻泰指出，科學園區招標研究調查廠商滿意度案，從來都沒有限制性招標，全都是公開招標，唯一是針對民眾滿意度調查採限制性招標。更令人匪夷所思的是，一般滿意度調查，沒有特別規定要使用哪一種「模式」，只要真實、正確呈現出廠商滿意度或不滿意度即可，唯獨對林智堅論文案的內容，是指定特定模式-TCSI進行。換言之，科學園區進行滿意度調查多年，只有在林智堅論文案中看到是要求指定TCSI模式，所以才會採取限制性招標，以配合林智堅的論文？

費鴻泰舉例，所謂限制性招標，就像是指定某個人的身高必須在175公分、男性、50歲以及指定姓氏等，做為研究主體。而林智堅的論文內容，從竹科反常地從廠商滿意度調查，變成民眾滿意度調查，由一般調查模式，變成指定必須使用TCSI模式來看，這裡面沒有鬼，鬼都不會相信，尤其在這方面領域的專家學者，都不會相信沒有問題。

費鴻泰質疑，為何只有跟林智堅有關碩士論文，是使用TCSI模式做研究？過去科學園區滿意度調查都是針對園區內廠商，為什麼只有竹科是針對周邊民眾滿意度調查？此外，民眾滿意度調查範圍非常廣泛，與竹科有關的區域可從台北到苗栗，一般做調查研究不會抓取這麼大的範圍，科技部有責任說明。

費鴻泰不滿表示，國民黨團上周五（8）日即發文要求科技部提供「林智堅先生是否參加以TCSI模式評估新竹科學園區民眾滿意度？是否有支領相關費用？」等相關資料，到今天都沒有回覆。更令人匪夷所思的是，國民黨團同時要求科技部提供「96年度中科顧客滿意度調查及結案報告」，科技部居然說「找不到」！費鴻泰指出，一個將近35萬元預算的結案報告，居然找不到，會不會太誇張？這是否必須追究當時的國科會主委，也是前副總統陳建仁？也請陳建仁想想當時擔任國科會主委發生了甚麼事情，必要時，國民黨團會拜訪相關人士，以了解內情。

國民黨團在林智堅論文被踢爆嚴重抄襲後，繼續研究論文內容，比對出更多事證，除了整篇包括多處錯字都複製、貼上，連附件、結論和建議的格式都相同，好不容易找到唯一不同的地方，竟是「標記符號」。

國民黨團指出，提出國科會（科技部前身）在96年度針對科學園區顧客滿意度調查研究，竟然與林智堅論文有關的研究內容，採限制性招標且預算跨年度使用，當年2項科學園區調查研究案，其中竹科部分不是針對廠商滿意度，而是與林智堅論文相同周邊民眾滿意度調查研究，有違常理。「難道是竹科配合林智堅論文需要進行研究調查？科技部還要噤聲多久？」

黨團總召曾銘宗表示，林智堅的論文到底有沒有抄襲？國民黨團多次提出林智堅論文緒論，連錯字都一樣，甚至論文最後的結論和建議，努力找出林智堅論文和竹科結案報告不一樣的地方，是在：竹科結案報告是使用的標記符號是「●」，林智堅論文改成「1、2、3」，果真林智堅的論文不是抄襲，是「複製」。林智堅論文的附件，和竹科結論報告附件相同，而竹科研究報告問卷研究人員是李友錚博士，承辦人員是王明郎教授，林智堅既非研究人員，更不是承辦人員，怎麼可以拿研究報告附件，當成自己的碩士論文附件？

曾銘宗進一步指出，竹科研究結論報告寫的是附件一，到了林智堅論文變成附件A，「努力找出不一樣的地方，還真的很難」。在中華大學教授王明郎具名的聲明中稱，「林市長後來提交畢業論文，經過審查完成口試，事實上這個竹科周邊居民的滿意度研究，林智堅有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教接們認為實屬合理合情。」但是計畫主持人是李友錚博士，為何是由王明郎教授發出聲明？

曾銘宗表示，幾乎可以認定林智堅的碩士論文不是抄襲，根本就是複製(COPY)，國民黨團呼籲林智堅，為了保存誠信和顏面，請主動聲明放棄中華大學碩士學位。國民黨團同時會要求教育部，依據《學位授予法》第17條：「學校授予之學位，有下列情事之一者，應予撤銷……有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事。」督導中華大學查明真相後，撤銷林智堅碩士學位。