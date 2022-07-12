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大陸 大陸焦點 特派現場

陸6月汽車銷量年增23.8%　產業鏈供應鏈全面恢復

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

▲山東的汽車製造工廠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國汽車工業協會11日最新數據顯示，6月大陸汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，年增28.2%和23.8%，因疫情曾一度停擺的供應鏈已全面恢復。

數據顯示，大陸乘用車產銷明顯好於預期，在全國購置稅減半政策、地方政府促進汽車消費政策疊加下，6月乘用車產銷分別完成223.9萬輛和222.2萬輛，同比分別增長43.6%和41.2%。今年上半年，乘用車產銷均超過1000萬輛，同比分別增長6.0%和3.4%，總體恢復到正常水平。其中，大陸品牌乘用車共銷售489.1萬輛，同比增長16.5%，佔乘用車銷售總量的47.2%，比上年同期上升5.3個百分點。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

大陸新能源汽車產銷創下歷史新高，今年上半年，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場佔有率達到21.6%。其中，新能源乘用車銷量佔乘用車總銷量比重達到24.0%，大陸品牌乘用車中新能源汽車佔比已達到39.8%。預計全年新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上。

大陸汽車出口也連創歷史新高，6月汽車企業出口24.9萬輛，環比增長1.8%，同比增長57.4%。今年上半年，汽車企業出口121.8萬輛，同比增長47.1%。其中，新能源汽車成為當前出口亮點，共出口20.2萬輛，佔汽車出口總量的16.6%，一些大陸品牌新能源車企已經成功進入歐洲等發達國家和地區市場。

▲特斯拉上海工廠,Model Y。（圖／CFP）

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