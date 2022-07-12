最近特別熱！她揭1慘況「冷氣師傅忙爆」　網超有感：牆壁都燙的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張菱育攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣近日天氣炎熱，受到太平洋高壓影響，今（12）花蓮就亮起高溫紅燈警示，而雙北、台南、高雄等7縣市也出現橙色燈號。的確，這幾天許多人明顯感受到，酷熱天氣的威力，紛紛直呼「真的太熱，牆壁都燙的，冷氣覺得委屈冷氣不說」、「我最近也有這個感覺」。

財經網美昨夜在臉書直呼，「今天辦公室冷氣壞掉，開半天都不冷，熱死我了，師傅說明日來修，但我回到家，開了半天冷氣也不冷，總覺得哪裡的冷氣都沒壞掉，單純就是熱，師傅今天應該到處瞎忙了。」

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▲許多網友都說，最近真的特別熱。（示意圖／ETtoday資料照）

這番話引起不小共鳴，網友們紛紛回應，「我最近也有這感覺，以為冷氣冷媒沒了，後來才發現是家裡太熱了」、「修汽車冷氣的也忙爆」、「不早說，差點以為我家的是不是要灌冷媒」、「我們家冷氣機等零件換修，師傅說要等三個禮拜，缺料件啊」、「真的熱，午夜室內31度」、「笑死，剛剛才在跟先生討論，娘家的冷氣怎突然不冷」。

另據氣象局指出，今日中午前後，花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；而台北市、新北市、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；同時也提醒民眾，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

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