雨區擴大！下周這3天「熱如夏」　中南部解渴「迎春雨時間出爐」

▲周末北部、東部將出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(3/18)周末受東北季風影響，北、東部有雨，華南雲系明天(3/19)到下周一(3/20)清晨通過，西北部有短暫雨，降雨範圍廣泛，下周一白天趨緩，天氣轉穩定，氣溫回升，下周三到下周五(3/22~3/24)西南風增強，高溫顯著飆升，各地氣溫像夏天；下周末鋒面移入台灣，除北部、東部外，中南部也將帶來一波降雨。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今(3/18)起東北季風影響，北部、東半部雲量多為陰沉天氣，氣溫略有轉涼也有些局部短暫陣雨，而背風面中南部則沒有太大的影響，維持晴時多雲天氣，氣溫方面，以北部氣溫下滑為主。

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這波東北季風預計明天周日(3/19)下半天就會減弱轉偏東風，迎風面東半部還是容易有短暫陣雨，但另外由於華南將有一波雲系在明日晚間至下周一(3/20)清晨通過，因此西北部也將有些短暫陣雨影響，降雨範圍較廣泛些，不過雨勢不會太大且短暫，下周一早上起降雨可望減緩。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／天氣風險）

下周一(3/20)起至下周五(3/24)高壓迴流影響環境，林孝儒表示，各地天氣相對較穩定，以晴時多雲天氣為主，西半部大概不會有降雨，東半部降雨也會減緩許多，甚至下周三(3/22)到下周五(3/24)隨著中國長江流域一帶有鋒面系統建立，導致台灣附近西南風更顯著增強，將更有助高溫顯著飆升，各地氣溫感受會很像夏天。

林孝儒指出，大致上要到周末，天氣才會迎來一波較不一樣變化，預期周六(3/25)位於中國長江一帶發展的鋒面系統，就有機會逐漸南下移入台灣，除北部、東部轉陰雨天氣外，亦有機會為中南部帶來一波降雨，不過目前離預報時間還有點久，鋒面影響的時間及規模仍是有很大的變動性有待觀察，且對於目前水情有些吃緊的中南部地區水庫的挹注還是比較有限，提醒大家仍要節約用水。