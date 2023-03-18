明天2區飄雨！下周熱炸「3地恐飆35度高溫」　下波變天時間出爐

▲下周溫度攀升，高溫上看35度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(3/19)持續受東北季風影響，北部、東半部仍有局部短暫雨，下周一(3/20)起到下周五(3/24)各地白天溫度將一天比一天熱，其中花東縱谷、東南部、中南部近山區可能出現飆出近35度高溫。下周六(3/25)又有一波東北季風南下，北部、東半部將再有一波降溫且將迎降雨。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天(3/19)受東北季風影響，迎風面地區降雨機率高，桃園以北的北部地區、宜蘭溫度偏涼，白天基隆北海岸、東半部、北部山區等有局部短暫雨，入夜後北方水氣增高，北部降雨機率高，且會維持到下周一(3/20)清晨，明天(3/19)入夜到後天(3/20)上午會有飄雨機會。

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下周一(3/20)開始東北季風減弱，北台灣氣溫會回升，其他地區溫度沒有太大變化，東半部偶有零星降雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

曾昭誠指出，下周一(3/20)白天到下周五(3/24)，各地白天溫度會一天一比一天高，風向轉偏南風環境，下周的上班日各地高溫都有30度或以上，部分地區包括花東縱谷、東南部、中南部近山區可能出現接近35度高溫。

不過接下來又要變天了，曾昭誠表示，下周六(3/25)東北季風下來，北部、東半部迎風面將有降雨機率，溫度會降溫，3/26到3/28也以東北風環境為主，降雨仍以迎風面地區為主，包括北部、東北部地區，南部降雨機率低，不過後期預報仍有不確定性，仍待進一步觀察。

此外，下周二至下周五(3/21~3/24)馬祖及金門易有局部霧或低雲機會，將影響能見度。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）