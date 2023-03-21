明如酷夏！4地恐飆36度高溫　周末灌春雨「連4天降雨熱區出爐」

▲明天天氣晴朗炎熱，高溫上看36度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(3/22)各地晴朗炎熱，東南部有焚風機率，氣象局針對台南、高雄、花蓮、台東等4縣市發布高溫燈號，將飆出36度高溫；周末(3/25~3/26)春雨報到，東北季風增強，幾乎全台籠罩雨區，中部以北、東半部、南部山區都有降雨，南部集水區水庫可望補水，雨連下4天，周末也將有一波降溫，低溫再探14度。

氣象局針對4縣市發布高溫燈號，明天台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣高溫上看36度。中央氣象局預報員葉致均指出，明天(3/22)天氣跟今天(3/21)差不多，以多雲到晴為主，東半部及午後中部以北山區有降雨；由於明天吹西南風，明天高溫可到30度外，東南部有焚風機率，台南、高雄、花東等4地高溫有36度以上，已是夏天的溫度。

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▲▼上圖為明天周三溫度，各地炎熱；下圖為未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

周四(3/23)中南部內陸比較熱，也有35度高溫；周四、周五(3/23~3/24)北方鋒面接近，北部、東北部、東部等地中午過後有下雨情況；中部在周五(3/24)午後也會有局部雷陣雨。

葉致均表示，周六(3/25)春雨報到，隨東北季風增強，華南雲雨區東移帶來水氣，各地降雨機率提高，中部以北、東半部降雨機率高，南部降雨熱區靠山區為主，集水區水庫多少會有進帳，但解南部旱象還是比較難，南部平地降雨仍要看華南雲雨區帶來水氣影響，該波春雨預估將下到下周二(3/28)，將斷斷續續連續下4天。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周三(3/29)過後，降雨以迎風面為主，風場以東北風和偏東風為主，北部和東半部仍有降雨機會，但相較周末趨緩許多，降雨較為零星。

另周末(3/25~3/26)受東北季風影響，北部高溫將降到20度上下，相較周五降幅約5到6度，低溫也會轉涼，將降至16度上下，空曠地區最低溫可能下探14度。