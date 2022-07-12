各國政經人士2500人出席安倍守靈　彈琴為妻伴奏片惹哭與會者

▲安倍遺照選未打領帶，穿白襯衫手叉腰的輕鬆朝氣模樣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，約2500名政經各界人士出席11日晚間舉行的守靈儀式，據出席者透露，在東京增上寺舉行守靈期間，會場播放安倍彈鋼琴伴奏、夫人昭惠唱歌的影片，令現場不少人動容落淚。

綜合日媒報導，東京增上寺的守靈儀式不僅日本政經界，各國政要也紛紛赴日弔唁，所有人紛紛前往上香致意，包括日本首相岸田文雄、安倍親密盟友麻生太郎等人都到場，日本天皇夫婦讓代表獻上供品及鮮花，表示對此感到十分遺憾與痛心，他們也為安倍冥福祈禱。美國國務卿布林肯與亞太助卿康達等人也改行程前往日本弔唁，並與岸田文雄會面；台灣副總統賴清德則是在駐日大使謝長廷陪同下，以家族親友身份低調出席。

▲▼安倍靈車抵達增上寺，寺外供民眾獻花致意的獻花台，直到晚間10點仍有大批民眾流連未離去。（圖／路透）

安倍晉三夫人昭惠擔任喪主，與會人士透露，昭惠選了一張安倍生前未打領帶，穿白襯衫雙手叉腰微笑的照片。增上寺外現場也設置獻花台供民眾悼念，不過時間至晚間7點30分為止，趕不及的民眾抱著手中的花束，在場外向安倍鞠躬致意，而即便已到了深夜10點，仍有大批民眾流連沒有離去。

安倍的葬禮將於今（12日）舉行，以家族葬方式舉行，僅開放親屬參加，之後靈車將載著安倍遺體繞行自民黨黨部、日本國會、首相官邸，依路線最後前往殯儀館進行最後告別。之後的告別式預計將在東京和安倍故鄉山口縣隆重舉辦。