男心情不好離家躲山區1天2夜　倒地不起...警尋獲救回一命

▲張男失蹤一天二夜後今日清晨被員警發現躺在廢棄林道的地上 。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

臺中市和平警分局雙崎派出所於昨(11)日11時許，接獲大甲警分局轉報失蹤人口協尋案，經了解係臺中市后里區的張姓男子(55歲)於10日晚上駕車自家中離開，當晚與胞弟通電話時，在電話中訴說因病心情不佳、想出門散心，卻自此音訊全無。

▲員警將張姓男子扶起坐在躺椅上 。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

胞兄於11日上午前往大甲警分局后里分駐所報案，經定位行動電話，發現張最後的發話位置在和平區自由里山區，雙崎派出所獲報後，立即由所長龔祖玉帶隊，動員全所警力前往該基地臺周邊搜尋，同時調閱周邊監視器追查行蹤，雖初步大範圍搜查未果，員警仍不放棄希望，再漏夜調閱監視器縮小搜救範圍，於今(12)日早上6時許再前往山區搜尋，最終由龔所長、警員王國鴻等在廢棄林道內尋獲張男。

▲張男全身濕透發抖 。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

員警尋獲張男時，見其倒在地上，且全身浸濕、手腳發白，所幸尚有意識，員警將他攙扶躺在椅子上並提供外套保暖，通知救護車送醫治療，家屬對員警積極尋獲深表感謝。和平警分局呼籲，若發現身旁親友有情緒低落請多給予溫暖關懷。

▲男子受困在和平區自由里的廢棄林道上 。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）