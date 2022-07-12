日本民眾清早為安倍獻花　增上寺外隊伍不見盡頭！葬禮時間曝光

▲ 日本民眾聚集增上寺外，排隊為安倍獻花。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日中彈身亡，遺體11日自東京宅邸移靈增上寺，舉行守靈儀式，來自世界各國的2500名政要及商界人士昨晚親赴現場，為安倍哀悼。12日上午仍有大批民眾聚集寺廟外，想為安倍獻花致意，送他最後一程，而他的葬禮則預計當地下午1時（台灣中午12時）舉行。

安倍守靈儀式自當地11日下午6時（台灣下午5時）開始，增上寺北側也設置花台，開放一般民眾在當晚7時半（台灣下午6時半）以前前往獻花，12日開放時間則為上午9時至下午3時（台灣上午8時至下午2時）。

根據日媒及日本網友在社群媒體上傳的畫面，只見12日一大清早，增上寺外就排起長長人龍，都是為了獻花給安倍，隊伍看不見盡頭。也有網友拍下民眾排隊的背影，可見平日上午9時（台灣上午8時）的人潮已經相當壯觀。

綜合日媒報導，安倍的葬禮預計今（12）日台灣中午12時舉行，僅開放近親參加，但首相岸田文雄及自民黨高層也將出席，儀式結束後載著遺體的靈車將繞行民黨本部、首相官邸及國會等地，進行最後的告別。

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