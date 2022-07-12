日本民眾清早為安倍獻花　增上寺外隊伍不見盡頭！葬禮時間曝光

▲ 日本民眾聚集增上寺外，排隊為安倍獻花。（圖／翻攝自推特）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本前首相安倍晉三8日中彈身亡，遺體11日自東京宅邸移靈增上寺，舉行守靈儀式，來自世界各國的2500名政要及商界人士昨晚親赴現場，為安倍哀悼。12日上午仍有大批民眾聚集寺廟外，想為安倍獻花致意，送他最後一程，而他的葬禮則預計當地下午1時（台灣中午12時）舉行。
安倍守靈儀式自當地11日下午6時（台灣下午5時）開始，增上寺北側也設置花台，開放一般民眾在當晚7時半（台灣下午6時半）以前前往獻花，12日開放時間則為上午9時至下午3時（台灣上午8時至下午2時）。
今朝の増上寺。朝から献花に訪れた方で溢れています。 pic.twitter.com/i366iEUX1f— mounugenai (@mounugenai1) July 12, 2022
新宿駅の乗り換えで手間取ってたら、増上寺の安倍元首相への献花列が長くなってた……. pic.twitter.com/6ArhpX294p— ニダオ・第2期 （ミュート推奨） (@segundonidao) July 12, 2022
安倍さんの1番近くでお礼と献花したくて、増上寺へ。安倍さんの写真は実物以上にとても大きく優しく感じ涙が溢れました。集まった大勢の人に安倍さんのお人柄を感じました。増上寺最寄は浜松町・御成門・大門・芝公園駅。車の方はぜひ近隣の駐車場に。#安倍さんありがとう #安倍晋三 #安倍晋三元首相 pic.twitter.com/HhDg93X3nu— keccostco (@keccostco) July 12, 2022
根據日媒及日本網友在社群媒體上傳的畫面，只見12日一大清早，增上寺外就排起長長人龍，都是為了獻花給安倍，隊伍看不見盡頭。也有網友拍下民眾排隊的背影，可見平日上午9時（台灣上午8時）的人潮已經相當壯觀。
綜合日媒報導，安倍的葬禮預計今（12）日台灣中午12時舉行，僅開放近親參加，但首相岸田文雄及自民黨高層也將出席，儀式結束後載著遺體的靈車將繞行民黨本部、首相官邸及國會等地，進行最後的告別。
朝の増上寺。— なおぷら (@naokiplanet) July 12, 2022
時折涼しい風と鳥の鳴き声に包まれて、とても静かでした。
安倍晋三元総理の優しい笑顔に、お別れしてきました。
献花は、お寺さんが用意してくれたので手ぶらでも大丈夫でした。#献花台#増上寺 pic.twitter.com/n4JLg16bI7
昨日に続き、再び増上寺に来ました。— 野崎隆太【伊勢市議会議員】 (@nozaki_ryuta) July 12, 2022
昨日県外からお越しになり増上寺まで来たものの受付時間の関係で入場出来なかった方からお預かりした花を届けて参ります。
増上寺での献花は9:00～15:00頃までと聞いています。
数に限りはあるかも知れませんがお寺にて花の御用意もして頂いております。 pic.twitter.com/XVioyksZl4
増上寺へ献花してまいりました— いしやん@ (@KweOGK1uIbZwq3a) July 12, 2022
ご冥福をお祈りします pic.twitter.com/adbH3RKKxk
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