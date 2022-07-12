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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭男與人衝突吐口水　遭砍20多刀見骨「右耳險被削掉」

▲警方在砍人血跡斑斑的現場搜證。（圖／讀者提供）

▲警方在砍人案血跡斑斑的現場搜證。（圖／讀者提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭傳砍人事件，21歲徐姓男子日前疑與人口角被吐口水，不滿之餘在10日凌晨教唆另3名友人持西瓜刀，到五結鄉一酒吧外，朝吐他口水邱男及邱的友人狂砍，邱男遭砍20多刀，刀刀見骨、右耳險些被削掉，送醫幸無生命危險。徐男等4人丟棄西瓜刀10分鐘後投案，4人被依殺人未遂、妨害秩序、傷害等罪移送偵辦。主嫌徐男與同夥鄭男被聲押，法官裁定各3萬元交保，其他2名同夥限制住居無保請回。

▲▼徐男等人被移送偵辦，作案的西瓜刀被起出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼徐男等人被移送偵辦，作案的西瓜刀被起出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼徐男等人被移送偵辦，作案的西瓜刀被起出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，徐姓男子日前與不認識的邱姓男子在路上雙方互看不順眼爆口角糾紛，徐男被邱男吐口水，徐男氣憤難消，要伺機教訓邱男討公道。

10日凌，徐男被友人通知，看到邱男在宜蘭五結鄉中正路上一家酒吧外與友人在聊天，徐男找來鄭姓（19歲）、廖姓（25歲）及彭姓（22歲）等3名友人，而徐男留在車上把風，另3名友人持西瓜刀下車，向邱男與邱的友人臉上噴灑辣椒水，並一路追殺，所幸邱的友人跑得快逃過一劫。

但邱男跑沒多遠後不慎跌倒草地，被西瓜刀猛砍，全身遭砍二十幾刀，刀刀見骨、手段兇殘，現場血跡班班、場面觸目驚心慘不忍睹，連邱右邊的耳朵都差點被削掉，造成邱全身四肢多處撕裂傷，頸部旁還有刀傷；警方獲報到現場，立即將邱男送醫，所幸無生命危險。

但邱男跑沒多遠後不慎跌倒，遭鄭男等3人狂砍全身二十幾刀且刀刀見骨、手段兇殘，邱男右耳差點被削掉，砍人後，鄭男等3人在徐男接應下逃逸到羅東鎮興東路，並將西瓜刀丟在路邊的某車底下，並到警局投案，而遭砍傷的邱男被送醫，幸無生命危險。

對於在何處因何發生口角及是否有吐口水結怨？因目前只有徐男一方說詞，就醫中的鄭男尚未製作筆錄，全案有賴警方進一釐清。

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