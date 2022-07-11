安倍晉三YouTube頻道訂閱「3天漲破百萬」　網湧入追悼：一生難忘

▲安倍晉三離世後，官方YouTube頻道訂閱人數暴增至113萬。（圖／翻攝自YouTube／あべ晋三チャンネル）

記者張寧倢／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭槍擊身亡，不僅大批民眾到事發現場獻花哀悼，安倍晉三YouTube官方頻道更從36萬訂閱暴漲2倍，截至11日下午6時已達到113萬人訂閱，許多網友紛紛以日文、中文或英文留言哀悼，「止不住流淚」、「一生難忘」。

根據日本共同社報導，安倍晉三離世前一天的7日YouTube官方頻道訂閱人數為36萬人，而至11日截稿前已經暴增至113萬，突破百萬訂閱。許多網友在影片下方用日文、中文或英文等各自的語言，寫下對安倍的懷念與哀悼，「止不住流淚」、「一生難忘」、「如此溫柔、敦厚，貼近每一位國民的政治家真的很少見」、「沒見過面卻淚流不止，謝謝你為日本所做的一切」。

▲安倍晉三過去在YouTube頻道上傳的鋼琴演奏影片被廣大網友追憶。（圖／翻攝自YouTube／あべ晋三チャンネル）

頻道觀看次數最多的是2021年12月上傳的一部影片，安倍親自以鋼琴演奏311「東日本大地震」重建應援曲《花會綻放》，他還在影片中介紹，「雖然鋼琴彈得不好，但這是我時隔60年重新練習的成果。」截稿前已累計393萬次觀看數。另外，頻道最後一則影片是7月6日所上傳的，安倍前往福島縣替當地議員候選人助選，笑著品嚐小野町特色美食的影片。

日本NTV NEWS24報導，與安倍晉三擁有近50交情的國小同學坂東和洋，目前經營著東京都內一家洋菓子店，店內一隅還擺放著他和安倍的合照。兩人50多年來一直維持聯繫，店鋪開業時安倍還帶著一束很大的花來道賀，明明3周前才剛通過電話，聲音聽起來還很有精神，「沒想到會變成這樣，他還那麼年輕。我失去了重要的人。」

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