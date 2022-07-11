賴清德赴日悼安倍！　他指「中國勢必跳腳」：岸田文雄繼承安倍挺台政策

記者杜冠霖／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日參加街頭造勢時遭槍殺身亡，震驚國際，而安倍家祭將於12日舉行，台灣方面，據悉，副總統賴清德已經以私人行程名義赴日，而賴清德將是中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，此舉勢必引來中國的激烈抗議，但也說明岸田文雄也不怕得罪中國了，「不但繼承了安倍首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步。」

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



南韓將以國務總理韓悳洙為首，率領其他官員參加安倍的國喪、前美國總統川普也研議親自出席，台灣方面，由賴清德赴日，而賴清德將是中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使，也有日本媒體捕捉到賴清德在駐日大使謝長廷陪同下進入安倍家中畫面。

矢板明夫表示，日台沒有正式外交關係，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長，按慣例是不能訪問日本的，聽說頼清德本來今天是打算到台北市慶城街的日本台灣交流協會，弔唁安倍前首相的。但突然出現在東京的街頭，說明日本政府突然決定發給賴清德訪日簽證，「這是1972年日台斷交50年以來，最重大的外交突破，勢必引來中國的激烈抗議。」

矢板明夫指出，岸田文雄領導的自民黨在昨天的參議員議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂。所以一咬牙一跺腳就發給了賴清德簽證，反正現在也不怕得罪中國了，「這也是說明岸田首相不但繼承了安倍首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步。」

矢板明夫表示，安倍前首相遇刺以後，台灣全社會像懷念自己家人一樣沈重悼念，加深了日本國民對台灣的親近感。在強大的民意壓力下，日本政府不得不順水推舟，「感謝岸田首相的英明決斷。能夠接受來自台灣的好朋友，頼副總統的親自弔唁，在天堂的安倍前首相也一定會感到欣慰。」

對於賴清德赴日，總統府則回應，對於相關行程沒有評論及說明，「賴副總統與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍前首相不幸離世，賴副總統深感哀悼不捨，也至為感念安倍前首相對台日關係的重大貢獻。」