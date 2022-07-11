山上徹也去年秋天決心「一定要殺安倍」　關鍵原因曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日於奈良市街頭演說中遇刺身亡，搜查人員透露，41歲槍手山上徹也落網後供稱，去年秋天看見安倍為統一教會相關組織拍攝的影片，認為安倍與該團體有關，當時就決心將他殺害，於是看YouTube自學製槍，今年春天完成武器。

▲ 山上徹也犯案前埋伏在安倍背後 。（圖／翻攝自推特）

《讀賣新聞》報導，參與調查的人員表示，山上陳述時提及特定宗教團體，稱母親最晚在2000年就入教，捐出鉅款導致家庭破產，生活變得困苦，令他恨到「絕對要給予教訓」，去年夏天萌生殺害該團體高層的念頭。

接著在去年9月，山上在網路上看到安倍為該團體成立的非政府組織集會活動錄製的致詞影片。由於接近宗教團體高層太困難，山上看過影片後認定安倍與該團體有關，當時便決心「一定要殺了他」。

山上原先打算自製炸彈，後來決定換成更容易鎖定目標的槍枝，因為炸彈可能濫殺無辜。他在YouTube上觀看製槍方法，並網購材料，約於今年春天完成武器。警方在案發現場除沒收作案兇器，也在他的住處發現數把結構類似的槍枝。

山上在調查中提及的宗教團體被指為日本世界和平統一家庭聯合會（舊稱統一教會），曾成立非政府組織「天宙和平聯合會」（Universal Peace Federation，UPF）。統一教會會長11日稍早出面澄清，安倍從未註冊入教。安倍與UPF是否有關目前則尚不清楚。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》