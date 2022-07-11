安倍晉三將被追授「國家最高等勳章」　日本戰後第4人

▲日本政府決定追授國家最高勳章予已故前首相安倍晉三。（圖／路透）
記者張寧倢／編譯
前日本首相安倍晉三8日遭街頭槍擊身亡，引發各界震驚。日本政府11日決定以國家最高等勳章「大勳位菊花章頸飾」追授安倍，他將成為日本戰後獲得此勳章的第4人。
根據NHK報導，日本政府11日於內閣會議上決定，將向3天前在奈良市遇刺身亡的安倍前首相追授「大勳位菊花章頸飾」與「大勳位菊花大綬章」，以表彰他迄今為止的功績。
報導稱，大勳位菊花章頸飾是日本勳章中，唯一一枚採用頸飾（項鍊）形式的勳章，授與對象為對國家功勳顯著卓越的人，是日本天皇即位的儀式上也會配戴的最高等級勳章。日本戰後迄今，除了天皇與外國元首以外，僅3名前首相吉田茂、佐藤榮作、中曾根康弘曾獲此殊榮，安倍晉三將是第4人。
報導指出，內閣官房長官松野博一在記者會上表示，鑒於安倍晉三過去擔任首相期間，致力於以日美關係為中心基礎的外交、經濟安全保障政策等多年來的貢獻與功績，才決定追授此勳。
しかしこれで安倍さんには大勲位菊花章頸飾が贈られることになりそうですね。戦後は長期の首相歴任者に没後受勲のみ。まだ67歳だったのに。早すぎるよ… pic.twitter.com/RYBggFYIur— 柚月紗綾 (@yuduki_saya) July 8, 2022
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