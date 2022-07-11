安倍晉三將被追授「國家最高等勳章」　日本戰後第4人

▲日本政府決定追授國家最高勳章予已故前首相安倍晉三。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

前日本首相安倍晉三8日遭街頭槍擊身亡，引發各界震驚。日本政府11日決定以國家最高等勳章「大勳位菊花章頸飾」追授安倍，他將成為日本戰後獲得此勳章的第4人。

根據NHK報導，日本政府11日於內閣會議上決定，將向3天前在奈良市遇刺身亡的安倍前首相追授「大勳位菊花章頸飾」與「大勳位菊花大綬章」，以表彰他迄今為止的功績。

報導稱，大勳位菊花章頸飾是日本勳章中，唯一一枚採用頸飾（項鍊）形式的勳章，授與對象為對國家功勳顯著卓越的人，是日本天皇即位的儀式上也會配戴的最高等級勳章。日本戰後迄今，除了天皇與外國元首以外，僅3名前首相吉田茂、佐藤榮作、中曾根康弘曾獲此殊榮，安倍晉三將是第4人。

報導指出，內閣官房長官松野博一在記者會上表示，鑒於安倍晉三過去擔任首相期間，致力於以日美關係為中心基礎的外交、經濟安全保障政策等多年來的貢獻與功績，才決定追授此勳。

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