快訊／50年來最高層級！賴清德赴日悼安倍　總統府：沒有評論及說明

記者杜冠霖／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日參加街頭造勢時遭槍殺身亡，震驚國際，而安倍家祭將於12日舉行；而台灣方面，據悉，副總統賴清德以私人行程名義赴日，這被視為中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使。對此，總統府則回應，對於相關行程沒有評論及說明，「賴副總統與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍前首相不幸離世，賴副總統深感哀悼不捨，也至為感念安倍前首相對台日關係的重大貢獻。」

▲副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



南韓將以國務總理韓悳洙為首，率領其他官員參加安倍的國喪、前美國總統川普也研議親自出席，台灣方面，賴清德以蔡英文總統特使身分赴日，而賴清德將是中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使，也有日本媒體捕捉到賴清德在駐日大使謝長廷陪同下進入安倍家中畫面。

對於媒體報導賴清德赴東京安倍前首相宅邸事，張惇涵表示，尊重安倍前首相家屬，總統府對於相關行程沒有評論及說明。賴副總統與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍前首相不幸離世，「賴副總統深感哀悼不捨，也至為感念安倍前首相對台日關係的重大貢獻。」