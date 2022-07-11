　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

▲《源來如此！大博物展THE GRAND MUSEUMS》盤點世界10大重點博物館開源機構，豐富的圖像授權資源。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

開發金先前贈送的股東會紀念品「故宮花鳥彩繪碗」造成瘋搶，關於圖像授權商用的議題也浮上檯面！台灣設計研究院舉行《源來如此！大博物展》，帶民眾盤點世界10大重點博物館開源機構，超過4千張藝術圖像，開放任何人用於自由運用於教學、再創甚至商業使用等，一探經典設計背後「源」來如此。

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲故宮也有許多免費的圖像授權。（圖／記者林育綾攝）

19世紀後，博物館才逐漸從私人走向大眾，更發展「典藏、研究、展示、教育」4大功能。而為了突破時間與空間的限制，各大博物館紛紛透過館藏數位化進行授權傳播，在不可預期天災人禍的襲擊下，成為永續地經營館際的必要策略。後疫情時代更逐步將數位化典藏資源釋出到「公眾領域」，開放任何人都能自由運用於教學、再創甚至商業使用；透過設計轉化，強調文化素材的共享與共創，往人類「知識平權」的目標努力邁進。

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼盤點世界10間重點博物館開源機構超過4千張精美藝術圖像。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

今年台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此！大博物展THE GRAND MUSEUMS》，以美感之名打造一座孵化創造力的博物館，透過4大展區、跨域70件國內外設計作品，盤點世界10間重點博物館開源機構超過4千張精美藝術圖像，帶領民眾認識博物館的前世今生，探索豐沛的開源知識。

而博物館從私人典藏走向大眾開放，正是體現人類知識傳承的地方，展區透過物件陳設以「微型博物館」氛圍，帶領民眾進行主題體驗，深入淺出的從博物精神談起，編年列表介紹國內外博物館機構的歷史緣起與未來，了解現代博物館為何紛紛從實體線下加強數位化的典藏，更透過內容延伸進一步介紹與生活息息相關的Open Data，還有廣泛應用的Creative Commons(CC授權)與公眾領域知識。

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

▲關於圖像授權的知識，在展區也有介紹。（圖／記者林育綾攝）

這股開放的趨勢，也引領全世界各組織參與開放館聯運動(OpenGLAM Movement)，強調文化素材的共享與共創，據統計至2022為止，CC已被用於全球公開分享近「20億件作品」，逐步往「知識平權」的目標努力邁進。

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽當中也結合台灣設計館典藏設計發展史的經典設計，挑選跨域的「70件必看作品」盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

展覽空間規劃出10間靈感材料庫，特別與台灣富士軟片資訊合作，量產型設備印刷展出超過4千張精美的藝術圖像，2400x2400dpi 高解析度的輸出品質，印製超過250本主題圖鑑畫冊，其中搜羅全世界線上線下博物館開源素材，包含美國NASA太空計畫的圖標設計、阿波羅計劃登月紀實影像、英國大英圖書館古廣告、歐陸字體、美國國會圖書館的戰爭畫報、古地圖集與浮世繪木版畫以及大家最喜歡的動植物圖鑑等，值得設計控、視覺藝術愛好者、博物館迷細細探索！

透過博物館圖像授權或開源再創造，讓珍貴的文物能以多元、符合時代的創意載體，進入現代生活中，具體實踐「藝術生活化」的審美意志，展覽當中也結合台灣設計館典藏設計發展史的經典設計，挑選跨域的「70件必看作品」盛大展出。

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

▲國立臺灣歷史博物館的「文官門神」圖像被設計師移轉到時髦的滑板上。（圖／記者林育綾攝）

其中像是國立臺灣歷史博物館的「文官門神」，被設計師張簡士揚設計為滑板。他將原本繪製在木板上的門神圖像，置換於時髦的滑板上，而神仙會搭配專屬坐騎作為移動工具，如今滑板也是當代移動速度感的延伸；同時滑板創作也轉譯了傳統木門板繪制的概念，可以當作居家掛飾。

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽當中也結合台灣設計館典藏設計發展史的經典設計，挑選跨域的「70件必看作品」盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

故宮院長吳密察也提到，先前開發金贈送給股東的紀念碗，就是使用故宮的圖像授權製作，只要標注來源，甚至完全不必知會故宮，就能用於商業使用。不過他認為，如果只是將畫作或圖像複製下來，比較沒意思，鼓勵國內更多設計師或創作者，能夠發揮創意，製作出新時代人們喜愛的物品。

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽最後也有彩蛋，以速寫畫紀錄群眾在博物館內的模樣。（圖／記者林育綾攝）

呼應主題，富邦藝術基金會秉持將藝術及美學融入生活，展出多件引進世界各大美術館授權商品，包含MoMA紐約現代藝術博物館、法國龐畢度藝術中心及TheMet紐約大都會藝術博物館等。展區中還可看見樂高與MoMA聯手，將鎮館之寶文森·梵谷(VincentvanGogh)《星夜》這幅畫商品化的實體，讓民眾從食、衣、住、行、育、樂之生活的切角，體驗典藏藝術透過設計與授權的創意轉換。

▲▼台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此!大博物展THE GRAND MUSEUMS》。（圖／記者林育綾攝）

▲日目視覺藝術運用公眾領域貢獻，宣告CC0與公眾領域標章PDM之開源圖像，帶來全新《萬象図鑑》紙藝設計。（圖／記者林育綾攝）

除了主題展區外大飽眼福之外，日目視覺藝術特別運用公眾領域貢獻，宣告CC0與公眾領域標章PDM之開源圖像，帶來全新《萬象図鑑》紙藝設計，一次推出12款科學繪圖經典作，展現臺灣印刷工藝的裝幀之美，作品將以2023年的月曆形式在設計點限量販售。

《源來如此！大博物展THE GRAND MUSEUMS》
展期：2022年7月12日～11月6日
地點：台灣設計館03展區
時間：週二至週日09:30-17:30
票價：100元(全票)／50元(學生票、會員票)

你可能也想看

麥當勞故宮餐大賣！故宮文創商品業績卻雪崩下滑　院長說明原因

淡海輕軌進站音樂啟用！雷光夏奔波7個月製作　淡水居民「聽到哭」

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
賴清德突襲訪日！他淚喊「最震撼的突發外交新聞」　網狂+1
快訊／自稱「自由業」惹議　陳時中回應了
夏克立友人痛批黃嘉千　郎祖筠「手上證據」洩真相端倪
他爆夏克立因1事「擺臭臉」！　網一面倒砲轟
快訊／陳時中曝「請辭時機2關鍵」！
颱風「桑達」生成機率曝！明起天氣3階段變化雨區出爐
前黑澀會美眉年收9億！　夜店「超狂砸錢行徑」曝光
山上徹也去年秋天決心「一定要殺安倍」　關鍵原因曝光
快訊／信義區大樓工人疑觸電倒地　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

快訊／陳時中曝「請辭時機」2關鍵：防疫階段完成、職務交接妥當

數甲題數多恐寫不完「這三標估下滑」　參考答案與題目看這

第5號颱風「桑達」生成機率曝！明起天氣3階段變化雨區出爐

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

快訊／陳時中曝「請辭時機」2關鍵：防疫階段完成、職務交接妥當

數甲題數多恐寫不完「這三標估下滑」　參考答案與題目看這

第5號颱風「桑達」生成機率曝！明起天氣3階段變化雨區出爐

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

「桃園新選風」重批林智堅論文門：考驗桃園人「智」力

確保半導體產業領先地位　經部：陸製零配件可由物流中心供應

衛福部長是自由業？　陳時中挨酸：風一樣的男子

連偷4家！竊賊以為完美犯罪　最後竟栽在「一隻死蚊子」被捕

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

造紙三雄6月營收衰退　永豐餘、榮成年減逾6％

Doggo被下放至二隊　BLG狀態不佳人員再更動...網喊：小狗倒了

國泰金上半年賺逾490億！創歷年次高　國泰產受累防疫險已虧23億

比特幣賣壓籠罩　6成投資人憂：會跌到10000美元

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

汽車停7年「繳費金額59萬」　車主哀開不走

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

自助洗衣好賺嗎　過來人曝利潤

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

參加待轉大富翁要被關了！他傻眼：警察是有多玻璃心？

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

雨區擴大時間曝　2地區「下整天」

短裙妹溜滑板慘摔！裙底走光網崩潰

更多熱門

相關新聞

最後一批「國寶」赴港

最後一批「國寶」赴港

香港故宮文化博物館將於7月2日正式向對外開放，門票銷售當天，八小時內已售出或預訂逾4萬張票，7月份所有星期三免費參觀時段全部約滿。目前，赴港參展最後一批文物也出發，北京海關所屬北京會展中心海關關員監督最後一批珍貴文物從故宮博物院「起航」， 幾乎都是一級國寶。

教部、故宮與文化部推5300場展演活動

教部、故宮與文化部推5300場展演活動

香港故宮開館搶先看！ 清傳國玉璽、米芾行書、宋定窯孩兒枕齊聚

香港故宮開館搶先看！ 清傳國玉璽、米芾行書、宋定窯孩兒枕齊聚

故宮國寶押運人索予明逝世

故宮國寶押運人索予明逝世

麥當勞故宮餐大賣　故宮文創品業績卻雪崩下滑

麥當勞故宮餐大賣　故宮文創品業績卻雪崩下滑

關鍵字：

故宮大博物展

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面