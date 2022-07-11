超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

▲《源來如此！大博物展THE GRAND MUSEUMS》盤點世界10大重點博物館開源機構，豐富的圖像授權資源。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

開發金先前贈送的股東會紀念品「故宮花鳥彩繪碗」造成瘋搶，關於圖像授權商用的議題也浮上檯面！台灣設計研究院舉行《源來如此！大博物展》，帶民眾盤點世界10大重點博物館開源機構，超過4千張藝術圖像，開放任何人用於自由運用於教學、再創甚至商業使用等，一探經典設計背後「源」來如此。

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▲故宮也有許多免費的圖像授權。（圖／記者林育綾攝）



19世紀後，博物館才逐漸從私人走向大眾，更發展「典藏、研究、展示、教育」4大功能。而為了突破時間與空間的限制，各大博物館紛紛透過館藏數位化進行授權傳播，在不可預期天災人禍的襲擊下，成為永續地經營館際的必要策略。後疫情時代更逐步將數位化典藏資源釋出到「公眾領域」，開放任何人都能自由運用於教學、再創甚至商業使用；透過設計轉化，強調文化素材的共享與共創，往人類「知識平權」的目標努力邁進。

▲▼盤點世界10間重點博物館開源機構超過4千張精美藝術圖像。（圖／記者林育綾攝）



今年台灣設計研究院邀請「日目視覺藝術」團隊策劃《源來如此！大博物展THE GRAND MUSEUMS》，以美感之名打造一座孵化創造力的博物館，透過4大展區、跨域70件國內外設計作品，盤點世界10間重點博物館開源機構超過4千張精美藝術圖像，帶領民眾認識博物館的前世今生，探索豐沛的開源知識。

而博物館從私人典藏走向大眾開放，正是體現人類知識傳承的地方，展區透過物件陳設以「微型博物館」氛圍，帶領民眾進行主題體驗，深入淺出的從博物精神談起，編年列表介紹國內外博物館機構的歷史緣起與未來，了解現代博物館為何紛紛從實體線下加強數位化的典藏，更透過內容延伸進一步介紹與生活息息相關的Open Data，還有廣泛應用的Creative Commons(CC授權)與公眾領域知識。

▲關於圖像授權的知識，在展區也有介紹。（圖／記者林育綾攝）

這股開放的趨勢，也引領全世界各組織參與開放館聯運動(OpenGLAM Movement)，強調文化素材的共享與共創，據統計至2022為止，CC已被用於全球公開分享近「20億件作品」，逐步往「知識平權」的目標努力邁進。

▲▼展覽當中也結合台灣設計館典藏設計發展史的經典設計，挑選跨域的「70件必看作品」盛大展出。（圖／記者林育綾攝）



展覽空間規劃出10間靈感材料庫，特別與台灣富士軟片資訊合作，量產型設備印刷展出超過4千張精美的藝術圖像，2400x2400dpi 高解析度的輸出品質，印製超過250本主題圖鑑畫冊，其中搜羅全世界線上線下博物館開源素材，包含美國NASA太空計畫的圖標設計、阿波羅計劃登月紀實影像、英國大英圖書館古廣告、歐陸字體、美國國會圖書館的戰爭畫報、古地圖集與浮世繪木版畫以及大家最喜歡的動植物圖鑑等，值得設計控、視覺藝術愛好者、博物館迷細細探索！

透過博物館圖像授權或開源再創造，讓珍貴的文物能以多元、符合時代的創意載體，進入現代生活中，具體實踐「藝術生活化」的審美意志，展覽當中也結合台灣設計館典藏設計發展史的經典設計，挑選跨域的「70件必看作品」盛大展出。

▲國立臺灣歷史博物館的「文官門神」圖像被設計師移轉到時髦的滑板上。（圖／記者林育綾攝）

其中像是國立臺灣歷史博物館的「文官門神」，被設計師張簡士揚設計為滑板。他將原本繪製在木板上的門神圖像，置換於時髦的滑板上，而神仙會搭配專屬坐騎作為移動工具，如今滑板也是當代移動速度感的延伸；同時滑板創作也轉譯了傳統木門板繪制的概念，可以當作居家掛飾。

▲▼展覽當中也結合台灣設計館典藏設計發展史的經典設計，挑選跨域的「70件必看作品」盛大展出。（圖／記者林育綾攝）

故宮院長吳密察也提到，先前開發金贈送給股東的紀念碗，就是使用故宮的圖像授權製作，只要標注來源，甚至完全不必知會故宮，就能用於商業使用。不過他認為，如果只是將畫作或圖像複製下來，比較沒意思，鼓勵國內更多設計師或創作者，能夠發揮創意，製作出新時代人們喜愛的物品。

▲展覽最後也有彩蛋，以速寫畫紀錄群眾在博物館內的模樣。（圖／記者林育綾攝）

呼應主題，富邦藝術基金會秉持將藝術及美學融入生活，展出多件引進世界各大美術館授權商品，包含MoMA紐約現代藝術博物館、法國龐畢度藝術中心及TheMet紐約大都會藝術博物館等。展區中還可看見樂高與MoMA聯手，將鎮館之寶文森·梵谷(VincentvanGogh)《星夜》這幅畫商品化的實體，讓民眾從食、衣、住、行、育、樂之生活的切角，體驗典藏藝術透過設計與授權的創意轉換。

▲日目視覺藝術運用公眾領域貢獻，宣告CC0與公眾領域標章PDM之開源圖像，帶來全新《萬象図鑑》紙藝設計。（圖／記者林育綾攝）

除了主題展區外大飽眼福之外，日目視覺藝術特別運用公眾領域貢獻，宣告CC0與公眾領域標章PDM之開源圖像，帶來全新《萬象図鑑》紙藝設計，一次推出12款科學繪圖經典作，展現臺灣印刷工藝的裝幀之美，作品將以2023年的月曆形式在設計點限量販售。

《源來如此！大博物展THE GRAND MUSEUMS》

展期：2022年7月12日～11月6日

地點：台灣設計館03展區

時間：週二至週日09:30-17:30

票價：100元(全票)／50元(學生票、會員票)

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