結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

▲南美館近來因殭屍展「亞洲的地域與幽魂」爆紅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者林育綾／綜合報導

臺南市美術館近來因殭屍展「亞洲的地域與幽魂」爆紅，除了該展之外，也再度重啟「2022南美館藝術開門」，結合各種展覽推出作課程、表演、影片座談、線上闖關解謎等活動，適合親子或喜愛藝文的民眾在暑假放電，在7/1～9/25舉行。

去年因疫情影響暫停的「南美館藝術開門」，今年7月再度重啟，內容呼應近期最熱門的「亞洲的地域與幽魂」、「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」、「鯤島新地圖─「熱蘭遮城400年」前導展」及「照化入鏡：柯錫杰心世界」等展覽，也連結美術館周邊店家，包括全美戲院、林百貨、民安美術、又又美FOTO SHOP、阿信巧克力農場及擇賢堂等。

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其中也特別推出線上闖關解謎遊戲，故事由在閻羅王底下工作數千年的「夢婆」開始說起，由於全球疫情影響，人類生命終結的數量暴增，夢婆過於疲累情況下，誤食自己煮的夢婆湯而遺忘了一些屬於她自己的生命片段，從此處開始帶出整個闖關遊戲的故事鏈。民眾可以透過紙本地圖，或加入Line官方帳號，即可從地圖上標示的任一地點開始進入遊戲，完成所有關卡後，還可以到南美館2館服務台領取精美小禮物。

▲線上闖關解謎遊戲主角「夢婆」。（圖／臺南市美術館）

另外，南美館也發想自「亞洲的地域與幽魂」特展其中一件展品「香環咒」，邀請到台南老字號百年傳承香舖吳宜勉老闆，在7月16日下午3點開設一場「香藝體驗工作坊」，把傳統的香藝文化跟大家分享，同時也可以親手體驗製作香環的樂趣。

▲「亞洲的地域與幽魂」廊道可看到藝術家蔡佳葳的作品《香環咒》。（圖／臺南市美術館）

▲靈感來自作品《香環咒》，台南老字號百年傳承香舖老闆吳宜勉開設「香藝體驗工作坊」。（圖／臺南市美術館）

而呼應蔡草如展、柯錫杰展，8月20日下午3點將舉辦「藝起街拍趣」，邀請到年輕攝影師陳冠逃，帶領民眾走入南美館的周邊，尋找未曾發現的街景。

▲攝影師陳冠逃帶領「藝起街拍趣」，尋找未曾發現的街景。（圖／臺南市美術館）

此次還有角八惠老師所創作的《聖母、鹿仔魚和一座山丘》地誌劇場實驗計畫演出，此次行動演出將試圖把地方典型共存的神話、記憶、事件或傳說雜融匯出，透過身體感的再想像，地誌中的每一個風景所隱含的記憶與標記，皆等待著被當代重新詮釋與再記憶，將於8月6日下午1:30、7日下午1:30及4:30演出。

▲角八惠老師帶來的《聖母、鹿仔魚和一座山丘》地誌劇場實驗計畫的演出。（圖／臺南市美術館）

南美館也與全美戲院、南漂仔聚匯總部合作「南漂看戲-影像調研學生影展」活動，透過影展觀摩片《醉甜》及座談，呈現學生於新美米街與新化老街街區踏查所啟發的成果，8月27日下午2點舉行。

▲南美館與全美戲院、南漂仔聚匯總部合作「南漂看戲-影像調研學生影展」。（圖／臺南市美術館）

▲結合各展覽，「2022南美館藝術開門」7/1-9/25 開跑。（圖／臺南市美術館）