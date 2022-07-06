淡海輕軌進站音樂啟用！雷光夏奔波7個月操刀　淡水居民「聽到哭」

記者林育綾／新北報導

淡海輕軌進站音樂啟用！新北捷運公司首度邀請音樂詩人雷光夏、新銳作曲家陳依婷創作，以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，經過長時間的風格、音量、分貝等多方測試，推出淡海輕軌「綠山線」、「藍海線」的進站音樂；其中雷光夏為此奔波7個月，在說明創作想法後，也讓淡水居民聽了感動到落淚。

▲淡海輕軌雙路線進站音樂啟用，藍海線、綠山線各有風格。（圖／新北捷運公司）

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雷光夏提到，由於這次創作進站音樂是在開放性月台，跟台北捷運的地下室封閉空間很不同，在音頻、音質上都有特別設計，因為一旦音色不夠亮，就可能被環境音吃掉；她來來回回測試，每次覺得哪裡不適合就換，長度、速度也調整過無數次，反覆奔波長達7個月。

為此她也別搭乘多趟輕軌，體驗乘車的感受，原先想到淡水有夕陽，因此想做成類似科幻電影般的滂薄曲風；不過某一次測試時，她特別提早抵達，在沙崙站附近四處閒晃，這時路邊傳來了一段親切的台語歌謠，讓她瞬間驚覺，「這情境才是對的，而不是我以為的科幻！」

▲淡海輕軌「藍海線」由雷光夏作曲，未來在「V26淡水漁人碼頭站」到「V28台北海洋大學站」播放。。（示意圖／新北捷運公司）

雷光夏認為這是「老天爺給的暗示」，就此改變創作方向，希望創作出一聽就很溫暖、很土地、很親切的旋律，是「台灣的味道」，而非科技感的好萊塢配樂。因為當她搭乘時，輕軌也給她很接近在地的感覺，無論是行進的速度、風景，都讓她覺得更改後的方向更適合，〈回憶列車〉因此誕生。

她分享，自己小時候也住在淡水，長大又讀淡江大學，而淡水跟音樂也有很多連結，不只是她個人的童年回憶，期望有些事物和記憶可以被流傳下來，帶著這樣心情來創作。尤其知道這旋律會陪伴大家很久，或許會跟許多藍海線的居民、旅客的潛意識溝通，如果聽了100次、1000次都還能欣賞，對她來說才是成功的。

▲淡海輕軌進站音樂經過許久測試，正式啟用。（圖／新北捷運公司）

其中住在淡水沙崙的親子YouTuber「小星星學英文」的媽咪Carol也說，「淡海輕軌」對很多淡水居民來說，原本是很突兀的建設，因為在地居民多半以機車、汽車代步，剛開始甚至覺得是「異物」入侵，很多餘又浪費錢，不過看到淡海輕軌也串連周遭文化歷史，努力將故事傳承下去，再聽了作曲家分享的創作理念後，讓她坦承「我過去太狹隘了」。

聽著最新的進站音樂，觸動了她的情感，忍不住紅了眼眶。讓她也開始期待，也許下回她帶著孩子散步，不想曬太陽，或是走累了不想走，就能搭乘輕軌，用緩速的方式欣賞風景，聽著音樂心情可能也會因此放鬆，體會到身為在地居民搭乘輕軌也是一種享受，它不再是可有可無的「異物」，而是生活的一部分。

▲「綠山線」幾米裝置藝術品十分吸引人。（圖／新北捷運公司）

而「綠山線」進站音樂作曲家陳依婷表示，第一次搭乘時，最先被幾米的裝置藝術品吸引，因此這次進站音樂的創作靈感來自幾米繪本《閉上眼睛一下下》。她說，「我把這個聲音想像成是一個發光的旋律，它會一直提醒我們，每一段時間都要停下來，好好看看自己心裡面最珍貴的部分。」

陳依婷說，自己過去創作電影配樂時，為了配合電影風格，曲風比較「緊張」，而近幾年她做了很多生活上的調整、自我對話，開始發現自己更想藉由音樂傳遞光、希望、真誠的感受，也提醒不能忽視內心的純真，所以非常珍惜這一次的創作機會，讓她能表達出內心渴望傳遞的事物。

▲「綠山線」進站音樂充滿輕快、童趣風。（圖／記者林育綾攝）



新北捷運公司表示，淡海輕軌進站音樂經過長時間測試，音量分貝符合旅客及附近住戶需求，綠山線從「V01紅樹林站」到「V11崁頂站」播放，藍海線則是從「V26淡水漁人碼頭站」到「V28台北海洋大學站」播放，未來旅客候車時都會聽到進站音樂，一趟旅程有兩種體驗。

新北捷運也持續打造「藝術輕軌」品牌形象，除了提供舒適安全的運輸服務，更提供「五感乘車體驗」，包括「看」觀音山夕陽及藍海橋百萬海景、「吃」淡海名物寶盒、「嗅」淡海專屬輕軌香、「觸」幾米公共藝術，現在還加上7/9正式上線可以「聽」的「淡海輕軌雙路線進站音樂」。而為了配合季節、時令，未來也將和在地旅學導覽團體「旅學堂」合作，共同攜手規劃推出「四季輕軌旅學」深度導覽遊程。

▲淡海輕軌雙路線進站音樂啟用。（圖／記者林育綾攝）