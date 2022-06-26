最後一批「國寶」赴港　故宮博物院「史上最大規模」借展出

記者任以芳／綜合報導

香港故宮文化博物館將於7月2日正式向對外開放，門票銷售當天，八小時內已售出或預訂逾4萬張票，7月份所有星期三免費參觀時段全部約滿。目前，赴港參展最後一批文物也出發，北京海關所屬北京會展中心海關關員監督最後一批珍貴文物從故宮博物院「起航」， 幾乎都是一級國寶。

▲2017.6.29港主權移交25週年前夕，習近平搭乘專機抵港致詞後，前往西九文化區考察。（圖／記者任以芳攝）

五年前，大陸國家主席習近平於2017年6月29日抵港後，前往西九文化區考察，見證香港西九文化區管理局與故宮博物院簽署《興建香港故宮文化博物館合作協議》。五年後，經故宮博物院介紹，赴港展覽的故宮博物院珍貴文物共914件，其中約七成文物為首次赴港展出。

綜合陸媒《新京報》、《澎湃新聞》等報導，出展內容十分豐富，涵蓋繪畫、書法、青銅器、陶瓷、圖書典籍等類別，是截至目前故宮博物院規模最大、級別最高的文物出境展覽。「這是祖國送給香港的一份厚禮。」香港故宮文化博物館館長吳志華說。

▲ 首都機場海關關員對運往香港的文物實施監管 。（圖／翻攝 新京報）

國寶級文物赴港，首都機場海關關員全程監格監督。「全部展品中『國寶』級別的一級文物為166件，對運輸、儲存條件要求較高。海關關員提供上門查驗服務，不僅為我們節約了時間和物流成本，而且對文物保護來說至關重要。」華協國際珍品貨運服務有限公司報關部主管姜南南說。

為高效保障參展文物安全順利運往香港，北京會展中心海關採取「專屬協調員」製度，提供專項預案、開闢專用報關窗口、提供24小時咨詢服務等措施，通過「單一窗口」提前申報，確保展品安全順利通關。

據了解，914件文物在港展期由1個月至1年不等。北京會展中心海關展覽品監管二科科長楊振宇介紹，「考慮到文物的特殊性，我們上門服務、監管前移，通過順勢監管實現展館口岸直通，最大限度減少展品運輸、停留的時間，確保展品通關高效安全。」