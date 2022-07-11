甫訪問加拿大　美國貿易代表戴琪確診COVID-19

中央疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數562例，截至7月9日累計確診人數6萬3714例，居家隔離人數1485例，今日解除隔離人數511例，居家照護人數3937例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡2人，其中90歲以上1人、80至89歲1人，皆有慢性疾病，接種疫苗1劑有1人、3劑1人，累計死亡210人。