　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東+205　養護機構新增14例確診

▲台東今日+205。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東11日新增205確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣11日新增205位確診者，191名民眾戶籍或居住地分在台東、14名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案35560人、居隔者1113人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/10下午16點為止，住院收治人數為49人、加強版集中檢疫所為34人、居家照護現管人數有2132人。

台東縣衛生局表示，縣內目前共有6養護、5監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增14例確診個案，皆為養護機構(7員工、7住民)，其餘類別機構本日無新增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，衛生局指出，確診個案有高重症風險因子者，應主動告知醫師予以評估用藥，才可降低病人轉為重症之風險，其中高重症風險因子為年齡65歲、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、孕婦與產後6週內婦女、慢性肺疾及影響免疫能之疾病等，如醫師評估符合新冠抗病毒藥劑使用對象也請務必遵守用藥規定確保藥物療效：(1)每12小時服用一次 ; 應持續服用5天。 (2)切勿因為症狀減輕、無症狀或服用藥物不良反應擅自停藥。(3)切勿為了彌補漏服的藥物而服用2倍劑量-Paxlovid，漏服藥的8小時內可儘快補服; Molnupiravir，漏服藥的10小時內可儘快補服。若已超過上述時間，則按照常規服用下一劑即可。(4)如服藥出現輕微副作用症狀，無需太過緊張，若服用後發生嚴重不適情況，應立即停藥並儘速就醫。

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
快訊／北市中山區男子12樓墜落　無生命跡象
快訊／賴清德赴日悼安倍　總統府回應
天天買1送1！　大苑子7月超殺優惠一次看
巨城只排第6！第一名百貨「賺214億」　網不意外：閃靈刷手超
快訊／50年來最高層級！賴清德赴日悼安倍　日媒拍到進安倍家
快訊／點交法拍屋！驚見女屍頭詭套「氮氣塑膠袋」
林智堅被罵慘！作家不忍了「脫胎換骨的新竹」　長文萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園+2067　26處社區接種站Novavax疫苗開打

2022文博會高雄登場！「ㄇㄚˊ幾兔」受邀嗨喊：家鄉看到我了

童年的回憶！嘉南羊乳36年仍不倒　網曝「1關鍵」：喝20年還在喝

分科測驗數甲百貨公司抽獎入題　試考生認為「中間偏難」

不用太多油煎出完美荷包蛋！ 網點出「1關鍵」：超級好用

曬衣服驚見洗衣機「洗出5000元」！網笑翻：違反洗錢反制法了

外出用餐惹的禍！分科測驗3考生體溫超標　移往防疫試場應考

多睡1hr「減500大卡」！營養師曝超強「睡飽減肥法」：一點也不難

搭飛機喝調酒！星宇航空「5款機上特調」出爐　還能吃蜷尾家

台東+205　養護機構新增14例確診

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

桃園+2067　26處社區接種站Novavax疫苗開打

2022文博會高雄登場！「ㄇㄚˊ幾兔」受邀嗨喊：家鄉看到我了

童年的回憶！嘉南羊乳36年仍不倒　網曝「1關鍵」：喝20年還在喝

分科測驗數甲百貨公司抽獎入題　試考生認為「中間偏難」

不用太多油煎出完美荷包蛋！ 網點出「1關鍵」：超級好用

曬衣服驚見洗衣機「洗出5000元」！網笑翻：違反洗錢反制法了

外出用餐惹的禍！分科測驗3考生體溫超標　移往防疫試場應考

多睡1hr「減500大卡」！營養師曝超強「睡飽減肥法」：一點也不難

搭飛機喝調酒！星宇航空「5款機上特調」出爐　還能吃蜷尾家

台東+205　養護機構新增14例確診

《媽，別鬧了！》床戲吸睛獲觀眾票選第1名　導演曝「電影院放映太緊張」

桃園+2067　26處社區接種站Novavax疫苗開打

一人1650元贈1300餐飲金！「老爺10酒店」搶攻補助　省錢攻略一次看

2022文博會高雄登場！「ㄇㄚˊ幾兔」受邀嗨喊：家鄉看到我了

快訊／北市中山區墜樓意外！男子12樓墜落無生命跡象

雲林人驚呼：燃燒塔噴出「火炬」　六輕公告：請鄉親安心

半年前出事返航！　美航母「卡爾文森號」再爆1水手離奇死亡

好想出國！先奔巷口全家大嗑「長榮飛機餐」抽機票加速起飛

情侶汽車旅館恩愛！女友被惡徒闖入性侵　男崩潰把他分屍洩恨

國安基金暫不進場！　舉3大數據強調「台股有撐」

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

汽車停7年「繳費金額59萬」　車主哀開不走

自助洗衣好賺嗎　過來人曝利潤

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

參加待轉大富翁要被關了！他傻眼：警察是有多玻璃心？

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

雨區擴大時間曝　2地區「下整天」

短裙妹溜滑板慘摔！裙底走光網崩潰

更多熱門

相關新聞

全國首支離島高級救護隊今綠島成軍

全國首支離島高級救護隊今綠島成軍

為了提供離島居民及遊客更安全的環境，台東縣政府將消防局台東大隊綠島分隊擴編且升級成立為高級救護隊，並建置5G救護行動資訊網絡，11日舉行成軍授旗典禮。

台東太麻里金崙海洋音樂節　8/6嗨翻一夏

台東太麻里金崙海洋音樂節　8/6嗨翻一夏

蘋果劇團台東巡演　獲在地親子熱烈迴響

蘋果劇團台東巡演　獲在地親子熱烈迴響

確診女遭病友猛踹砸頭　醫院冷處理惹眾怒

確診女遭病友猛踹砸頭　醫院冷處理惹眾怒

甫訪問加拿大　美國貿易代表戴琪確診COVID-19

甫訪問加拿大　美國貿易代表戴琪確診COVID-19

關鍵字：

確診 快篩 台東

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

星巴克7／11起「全品項買1送1」

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

男大生騎重機環島　台9線猛撞鐵牛車爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面