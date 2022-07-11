台東+205　養護機構新增14例確診

▲台東11日新增205確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣11日新增205位確診者，191名民眾戶籍或居住地分在台東、14名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案35560人、居隔者1113人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/10下午16點為止，住院收治人數為49人、加強版集中檢疫所為34人、居家照護現管人數有2132人。

台東縣衛生局表示，縣內目前共有6養護、5監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增14例確診個案，皆為養護機構(7員工、7住民)，其餘類別機構本日無新增。

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另外，衛生局指出，確診個案有高重症風險因子者，應主動告知醫師予以評估用藥，才可降低病人轉為重症之風險，其中高重症風險因子為年齡65歲、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、孕婦與產後6週內婦女、慢性肺疾及影響免疫能之疾病等，如醫師評估符合新冠抗病毒藥劑使用對象也請務必遵守用藥規定確保藥物療效：(1)每12小時服用一次 ; 應持續服用5天。 (2)切勿因為症狀減輕、無症狀或服用藥物不良反應擅自停藥。(3)切勿為了彌補漏服的藥物而服用2倍劑量-Paxlovid，漏服藥的8小時內可儘快補服; Molnupiravir，漏服藥的10小時內可儘快補服。若已超過上述時間，則按照常規服用下一劑即可。(4)如服藥出現輕微副作用症狀，無需太過緊張，若服用後發生嚴重不適情況，應立即停藥並儘速就醫。