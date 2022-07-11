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遭病友猛踹砸頭！確診女腦震盪「血腥照曝光」　醫院冷處理惹眾怒

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO被隔壁床阿姨攻擊。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

一名女網友透露，近日因確診住院，院方事前通知「室友比較吵」，她沒有太在意，沒想到住院第2天晚上竟遭對方施暴，還被沐浴乳罐及點滴架攻擊頭部，導致腦震盪且身上多處擦挫傷。不過院方事後處理態度卻非常消極，公關僅要她自行去驗傷，且強調事故並非醫院的問題。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」表示，日前確診後發現血氧值過低，被醫師建議住院觀察。不過院方有提醒，「室友會比較吵、碎碎念」，詢問是否可以接受，由於她當下非常不舒服，因此還是答應了，沒想到竟成了惡夢的開始。

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原PO住院第2天發現隔壁床的阿姨會一直自言自語，雖然護理師有來幫忙打鎮定劑，但阿姨恢復意識之後，就會開始咒罵對方，說「不給我吃飯會下地獄」。一開始她沒有太在意，沒想到當晚她在看影片時，阿姨突然跑過來扯掉她的點滴，並把她踹下床，她的手當場血流如注，但因為按不到求救鈴，只能單方面承受阿姨的暴行。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO點滴被隔壁床阿姨扯掉，左手當場血流如注。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，阿姨當下不停用腳踹她，還直接把便當倒扣在她頭上，她雖然不停喊救命，但因為專責病房房門比較厚，沒有人聽得到求救聲。接著阿姨竟持沐浴乳罐及點滴架攻擊她的頭部，事後醫護人員查房驚覺有異，才急忙介入處理，但她當下已經倒在地上無法動彈。

原PO表示，事後雖然換了病房，但仍無法抹去被阿姨襲擊的陰影，閉上眼睛總會想起可怕畫面，也幾乎每晚都會做惡夢，「為什麼醫院明明都知道阿姨有精神狀況，一開始卻沒有明講，只說她比較吵會碎碎念，醫院也一直說不是他們的責任」，公關也只叫她自己去驗傷提告，不斷強調此事故和醫院沒有關係。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO出院前去驗傷。（圖／翻攝自Dcard）

原PO出院前到急診驗傷，被診斷出有腦震盪和全身多處擦挫傷，準備後續提告手續時，醫院公關才不情願的支付600多元驗傷費，態度依然很差，讓她覺得很莫名其妙，「想問問這樣真的跟醫院沒有任何關係嗎？」

不少網友看到後紛紛留言，「醫院跟攻擊你的人都要吿，不要相信醫院公關的話術，他在賭你怕麻煩、賭你會自認倒楣，若你所言屬實，你有極大的機會可以從醫院得到損害賠償並請求慰撫金」、「院方是怎樣啊，病人的命不是命喔？這種有危險的病人根本是刻意隱瞞」、「好可怕、感覺好痛，那種恐懼感應該會伴隨很久的」、「真心覺得一定要提告，保障自己的權益」。

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