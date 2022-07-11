李安妮赴日台協會追思：希望李登輝、安倍晉三已在天上相見

▲李登輝基金會董事長李安妮赴日台協會弔唁安倍晉三。（圖／李登輝基金會提供）



記者陶本和／台北報導

日本前首相安倍晉三日前遭槍擊身亡，李登輝基金會董事長李安妮11日前往日本台灣交流協會弔唁安倍，並帶著前總統李登輝夫人曾文惠交代的卡片，為安倍祈禱。李安妮表示，衷心希望李登輝、安倍兩人已在天上相見。

李登輝基金會表示，李安妮今日和夫婿賴國洲一起前往日本台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三，李安妮除代表基金會致贈花籃致意外，也捎來李前總統夫人曾文惠的口信，儘管曾文惠年事已高，但聞訊安倍前首相遭槍擊身亡後，不僅內心悲痛，更親口交待了花籃卡片上致意的文字。

李登輝基金會指出，曾文惠的卡片上以日文寫道，「安倍総理のご生前の厚情に深く感謝するとともに、ご功績をお偲び申し上げます。安倍総理の御冥福を謹んでお祈り申し上げます。」大意是感謝安倍前首相生前的善意與成就，她會為安倍的靈魂祈禱，哀傷之意溢於言表。

李登輝基金會表示，安倍生前不只一次表達想上五指山憑弔李登輝前總統，但如今已成為無法親自完成的遺願。對此，李安妮表示，未來希望能前往日本，在適當的時機與場合慰問安倍前首相的家屬。

此外，由於今年7月30日是李登輝的逝世紀念日，李安妮表示，她會用不突兀與充滿溫度的方式，讓李登輝與安倍同框，「要為台灣與日本留下令人動容的歷史畫面」。

李安妮表示，李登輝與安倍即便宗教的來生觀有所不同，但她衷心希望他們兩人已在天上相見，而她也相信，李登輝會緊握安倍的手，溫暖地說一聲「ご苦労様でした！」（你辛苦了！）。