李安妮回憶李登輝「可分3階段的爸爸」：學者、領導人、公民

▲李登輝基金會董事長李安妮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國史館28、29日舉辦為期兩天的「李登輝與台灣民主化」學術討論會，李登輝基金會董事長李安妮分享時表示，她的父親可分為「學者爸爸」、「政治領導人爸爸」、「公民爸爸」三階段。

在「學者爸爸」部分，李安妮表示，李登輝很喜歡問問題、分析問題，整理資料後再解決問題，他的心中永遠都有問題，而這項特質也遺傳到自己跟兒子身上，她還開玩笑說，這樣的人有時滿麻煩的，老是喜歡問問題。

第二階段是「政治領導人爸爸」，李安妮表示，這時候就不是她的爸爸，而是大家的爸爸，兩人關係也變得非常緊張，因為她有謹守分寸的壓力。

談及政治上的父親，李安妮表示，看到李登輝對於民主的嚮往，一輩子沒有真正嚐到民主的味道；她回憶，有一次他們在家裡收看美國總統就職典禮，李登輝說「這就是民主制度下的政權轉移」。

▼總統府副秘書長李俊俋也出席「李登輝與台灣民主化」學術討論會。（圖／李俊俋臉書）



李安妮表示，李登輝對於權力是節制的，儘管可望權力，但還是希望能解決社會問題，即使有了政治優勢之後，就不能當特權，而是應該服務於社會。

最後一個階段，則是「公民爸爸」，李安妮表示，李登輝善盡公民責任，過去20年沒有太多政治包袱，在開刀之後，最後一次繞行台灣，把人文、地理、建設全走過一遍，這個時候的爸爸，讓李安妮也找回了自己的爸爸。

對於最後兩年的李登輝，李安妮表示，李登輝那時候身體狀況不好，在去世之後，每天在台北賓館看到民眾的留言，便條紙從一面牆增加到12面，她還請文總把留言條留下來，整理出關鍵字，最多的就是「台灣、民主、總統、謝謝」，以及「阿輝伯」。

▼總統府副秘書長李俊俋也出席「李登輝與台灣民主化」學術討論會。（圖／國史館提供）

