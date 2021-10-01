鄭麗君展開「永續民主之旅」　首站拜訪李登輝女兒李安妮

▲鄭麗君展開永續民主之旅。（圖／青平台提供）

記者呂晏慈／台北報導

文化部前部長鄭麗君卸任後回歸民間，極少在公眾場合露臉，在今年2月接任文化總會副會長，並重回青平台基金會任職董事長。鄭麗君30日展開「永續民主之旅」，第一站參訪「台北NPO（非營利組織）聚落」，與前總統李登輝之女、李登輝基金會董事長李安妮見面；鄭麗君也在與進駐的近20組NPO團隊交流座談時指出，NPO是社會創新的重要力量，台北NPO聚落也已形成「民主生態系」，青平台將與NPO夥伴們共同致力追求民主社會的永續發展，共同努力讓台灣成為「亞洲民主Impact Hub」、讓台灣成為21世紀亞洲民主的代名詞。

李安妮是催生「台北NPO聚落」的重要推手；她昨日透過簡報「說故事」，向鄭麗君介紹她參與推動NPO聚落的「緣起」。李安妮回溯，早在1999年她串連超過50個婦女團體舉辦「跨世紀全國婦女團體博覽會」後，便期待台灣NPO有個專屬的「家」，除了讓NPO常態分享資源外，更希望能夠深化NPO的永續發展與國際連結，在苦盼10多年後，近年在各界及像義美企業這樣的天使投資人支持下，以及Impact Hub Taipei的努力下，才終於「圓夢」。

鄭麗君則表示，NPO民間力量長期引領政府、社會前進，近來「台灣民主軟實力」備受國際肯定，正是有源源不絕的民主創新力量在驅動著。她指出，放眼未來，台灣可以扮演「亞洲民主Impact Hub」平台角色，除深化台灣民主外，也能貢獻亞洲公民社會，在亞洲輸出民主，甚至與世界的民主力量合作。

鄭麗君說，也因此，青平台永續民主研究中心、民主治理學院致力於追求「永續民主」與「共好社會」，希望帶動台灣公民社會思辨社會願景，並尋找實踐的路徑。未來青平台將與更多NPO合作，一起讓台灣成為21世紀亞洲民主的代名詞。

青平台表示，鄭麗君9月30日展開「永續民主之旅」，第一站參訪「台北NPO聚落」，下一站預計走訪與淨零轉型有關的民間組織，期盼串連更多行動者，共同推動「永續民主」。「永續民主之旅」除實體參訪與拜會請益外，青平台臉書亦陸續發表專文，推介致力推動永續發展的組織與夥伴，希望串連起民主的社會力量。

▲鄭麗君展開永續民主之旅。（圖／青平台提供）