　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君展開「永續民主之旅」　首站拜訪李登輝女兒李安妮

▲▼鄭麗君董事長展開永續民主之旅。（圖／青平台提供）

▲鄭麗君展開永續民主之旅。（圖／青平台提供）

記者呂晏慈／台北報導

文化部前部長鄭麗君卸任後回歸民間，極少在公眾場合露臉，在今年2月接任文化總會副會長，並重回青平台基金會任職董事長。鄭麗君30日展開「永續民主之旅」，第一站參訪「台北NPO（非營利組織）聚落」，與前總統李登輝之女、李登輝基金會董事長李安妮見面；鄭麗君也在與進駐的近20組NPO團隊交流座談時指出，NPO是社會創新的重要力量，台北NPO聚落也已形成「民主生態系」，青平台將與NPO夥伴們共同致力追求民主社會的永續發展，共同努力讓台灣成為「亞洲民主Impact Hub」、讓台灣成為21世紀亞洲民主的代名詞。

李安妮是催生「台北NPO聚落」的重要推手；她昨日透過簡報「說故事」，向鄭麗君介紹她參與推動NPO聚落的「緣起」。李安妮回溯，早在1999年她串連超過50個婦女團體舉辦「跨世紀全國婦女團體博覽會」後，便期待台灣NPO有個專屬的「家」，除了讓NPO常態分享資源外，更希望能夠深化NPO的永續發展與國際連結，在苦盼10多年後，近年在各界及像義美企業這樣的天使投資人支持下，以及Impact Hub Taipei的努力下，才終於「圓夢」。

鄭麗君則表示，NPO民間力量長期引領政府、社會前進，近來「台灣民主軟實力」備受國際肯定，正是有源源不絕的民主創新力量在驅動著。她指出，放眼未來，台灣可以扮演「亞洲民主Impact Hub」平台角色，除深化台灣民主外，也能貢獻亞洲公民社會，在亞洲輸出民主，甚至與世界的民主力量合作。

鄭麗君說，也因此，青平台永續民主研究中心、民主治理學院致力於追求「永續民主」與「共好社會」，希望帶動台灣公民社會思辨社會願景，並尋找實踐的路徑。未來青平台將與更多NPO合作，一起讓台灣成為21世紀亞洲民主的代名詞。

青平台表示，鄭麗君9月30日展開「永續民主之旅」，第一站參訪「台北NPO聚落」，下一站預計走訪與淨零轉型有關的民間組織，期盼串連更多行動者，共同推動「永續民主」。「永續民主之旅」除實體參訪與拜會請益外，青平台臉書亦陸續發表專文，推介致力推動永續發展的組織與夥伴，希望串連起民主的社會力量。

▲▼鄭麗君董事長展開永續民主之旅。（圖／青平台提供）

▲鄭麗君展開永續民主之旅。（圖／青平台提供）

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
水彈來襲半台灣濕變天！太平洋大爆發「颱風再起」賈新興：雨異常
末日凶兆？上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　驚恐目擊遍地屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗君展開「永續民主之旅」　首站拜訪李登輝女兒李安妮

盤點那些年上不了台的閣揆　蘇貞昌連吃12次閉門羹史上最多

北市72萬劑流感疫苗今開打　柯文哲：「五族群」優先提供

BNT、AZ疫苗陸續抵台　蔡英文喊話：繼續衝刺疫苗覆蓋率

10月第一天就來亂　今25架次共機出動擾台創第二多紀錄

刪Q總部指陳柏惟資源很多　基進黨反譏：顏寬恒一人財力完勝全黨

不在籍投票花4年才出行政院　江啟臣批：利益擺中間、權利放兩邊

台灣潛水選手遭打壓　日本撤國旗「這番話」聲援讓謝長廷眼眶濕了

跑太快抓不住！黑狗誤闖北捷「木柵→萬芳社區」自己下車

10月5日KTV解禁　柯文哲：台北市準備好了

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

花蓮飯店倒塌！騎士1秒神閃避　承包商聲明曝「元兇」：有龜裂

(無字新畫面)花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

鄭麗君展開「永續民主之旅」　首站拜訪李登輝女兒李安妮

盤點那些年上不了台的閣揆　蘇貞昌連吃12次閉門羹史上最多

北市72萬劑流感疫苗今開打　柯文哲：「五族群」優先提供

BNT、AZ疫苗陸續抵台　蔡英文喊話：繼續衝刺疫苗覆蓋率

10月第一天就來亂　今25架次共機出動擾台創第二多紀錄

刪Q總部指陳柏惟資源很多　基進黨反譏：顏寬恒一人財力完勝全黨

不在籍投票花4年才出行政院　江啟臣批：利益擺中間、權利放兩邊

台灣潛水選手遭打壓　日本撤國旗「這番話」聲援讓謝長廷眼眶濕了

跑太快抓不住！黑狗誤闖北捷「木柵→萬芳社區」自己下車

10月5日KTV解禁　柯文哲：台北市準備好了

觀光區吊橋「鎖鍊斷裂」！十多名遊客看風景看到落水

舊愛「吃回頭草」　無尊靠一張照片酒瓶反射抓前女友劈腿

黃秋生爆范少勳：從我這邊偷很多東西　傳授手技「女同學也享受」

「保單借款紓困」申貸總額最新統計出爐　已飆破142億！　　

張競／持平解讀大陸「共同富裕」政策趨向

心理師解析《魷魚遊戲》　那些活著比死還慘的人們

日7歲兒超級貓奴！黏TT求寵幸　主子喝水舔他一下...露升天爽臉

政治熱門新聞

辱罵陳柏惟「假本省人」講台語裝腔作勢　邱毅：有極度噁心嘔吐感

那些年上不了台的閣揆　蘇貞昌連吃12次閉門羹

鄭麗君展開永續民主之旅　首站拜訪李安妮

10月5日KTV解禁　柯文哲：台北市準備好了

BNT、AZ疫苗陸續抵台　蔡英文喊話：繼續衝刺疫苗覆蓋率

北市72萬劑流感疫苗今開打　柯文哲：「五族群」優先提供

1個月3次！黃捷揭鳳山狂停電主因

刪Q指3Q資源多　基進黨：顏寬恒一人財力完勝全黨

跑太快抓不住！黑狗誤闖北捷「木柵→萬芳社區」自己下車

快訊／沒有高端！　英國入境免隔離只認這4種廠牌

10月第一天就來亂　今25架次共機出動擾台創第二多紀錄

日撤國旗「這番話」挺台　讓謝長廷眼眶濕了

撞臉《魷魚》詭異娃娃　游淑慧直呼「越看越可怕」

多圖／200輛軍車深夜現身台北街頭　雄三、天弓、劍二飛彈車登場

更多熱門

相關新聞

「台灣國際地位日益彰顯」　鄭麗君：蕭美琴的折衝努力令人敬佩

「台灣國際地位日益彰顯」　鄭麗君：蕭美琴的折衝努力令人敬佩

前文化部長鄭麗君30日在臉書表示，駐美代表蕭美琴在紐約大都會台灣日登上投手丘，為台灣投出一記好球，而總統蔡英文也登上球場螢幕向世界介紹台灣。

李安妮談李登輝「可分3階段的爸爸」

李安妮談李登輝「可分3階段的爸爸」

《李登輝秘錄》新書發表　李安妮讀到這段落哭了

《李登輝秘錄》新書發表　李安妮讀到這段落哭了

李安妮粉專「台灣民主元年」上線　潘政琮第一套球具是李登輝送的

李安妮粉專「台灣民主元年」上線　潘政琮第一套球具是李登輝送的

安倍晉三想祭拜李登輝　李安妮：必全力促成

安倍晉三想祭拜李登輝　李安妮：必全力促成

關鍵字：

鄭麗君李安妮

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

快訊／Toyz頻道突更新

太平洋爆發颱風再起　賈新興：雨異常多

上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　網憂末日凶兆

花蓮飯店傳騎士遭壓　警方找到人了

《魷魚遊戲》阿里是印度婆羅門階級　超狂背景曝光「合作皆大咖」

影后甄珍爆開顱手術！　林青霞「還原跌倒現場」

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

花蓮飯店倒塌黑車躲過　車主身份曝光

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

智商最高的TOP 3星座！

楊丞琳賀陸國慶被讚「根正苗紅」　鬼鬼樂喊：祖國昌盛！

孫生「當著現任的面」破冰前女友林襄！哽咽落淚

更多

最夯影音

更多
花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面