擬邀安倍晉三月底訪台　李安妮：相信天上的李前總統也正在為他祈禱

實習記者李密／台北報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良助選演講過程中，遭槍擊胸口中彈倒地，緊急送醫搶治。對此，李登輝基金會董事長李安妮8日表示，父親李登輝前總統與安倍私交甚篤，安倍在建立台日穩固「外交」關係上功不可沒，而基金會7月底將舉辦的學術論壇，也已發函邀請了安倍擔任大會開幕演講貴賓，發生這起意外令人痛心，基金會嚴正譴責此等暴力行為，並祈願安倍前首相早日脫險境，請大家一同集氣與祝福安倍前首相。

▲李登輝基金會8日表示，前總統李登輝與日本前首相安倍晉三私交甚篤。（圖／李登輝基金會提供）



根據日媒報導，安倍晉三8日上午到奈良演講時，胸口遭開槍擊中，目前緊急送醫治療。據悉，兇嫌是1名男子，已當場被警方逮捕。另據NHK記者指出，他在現場聽到連續2聲槍響。

對此，前總統李登輝女兒、李登輝基金會董事長李安妮8日表示，儘管台日目前並無所謂之「正式邦交」，但在眾人的齊心努力下，兩國的「外交」關係卻更加穩固，而安倍前首相功不可沒。李安妮說，李登輝前總統與安倍私交甚篤，「發生這樣的事情更加令人痛心！」



▼李安妮2015年與日本前首相安倍晉三會面。（資料照／翻攝自Facebook／李安妮）





李安妮提到，李登輝基金會月底將與台灣智庫共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年學術論壇」，回顧與展望台日關係的未來。先前已發函邀請安倍前首相擔任大會開幕的演講貴賓，原預定在日本國會大選後會確認出席與否，但現在更重要是請大家一同集氣與祝福安倍前首相，「相信天上的李前總統，也正在為安倍祈禱」。



此外，李登輝基金會也呼籲各方，相關資訊依舊在整合中，減少不必要的激情與揣測，希望日本檢警慎重看待之，遏止未來再次發生此等憾事。