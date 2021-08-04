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李安妮粉專「台灣民主元年」上線　曝潘政琮第一套球具是李登輝送的

▲李登輝基金會董事長李安妮成立臉書粉專，發文透露李登輝的高爾夫球情懷。（圖／翻攝台灣民主元年粉專）

▲李登輝基金會董事長李安妮成立個人第一個臉書粉專。（圖／翻攝臉書台灣民主元年

政治中心／台北報導

7月30日是前總統李登輝逝世週年，為了分享李登輝在世時鮮為人知的小故事，李登輝的女兒李安妮日前成了她的第一個臉書粉絲專頁，並取名為「台灣民主元年」。透過新成立的粉專，李安妮說，她會持續保持理性與感性的寫作心態，報告李登輝基金會的最新動態，也會介紹值得閱讀的書刊論文﹑發表個人相關研究發現與心得。

李安妮透過臉書發文表示，今年5月7日，她正式接任李登輝基金會第七屆董事長的工作之後，就一直想在臉書上開啟一個粉絲頁，透過臉書這個社群媒體，隨時跟臉友們報告基金會的即時動態，同時也從一個女兒的角度，和臉友們分享父親在世時，鮮為人知的一些小故事。想了三個月後的今天，「終於在爸爸逝世一週年後的今天，確定了粉絲頁的用戶名稱，擇定了頁首照片並選取了大頭帖」。

對於採用「台灣民主元年」作為粉絲頁名稱，李安妮說，主要是在李登輝逝世一週年的當天，國史館舉辦了「關鍵1991 ：李登輝與台灣民主元年」特展，以及隨後一系列的研討會。「1991年修憲以來，已將兩岸關係定位在國家與國家，至少是特殊的國與國關係，而非一合法政府、一叛亂團體，或一中央政府、一地方政府的『一個中國』的內部關係。」就是這段經典的談話，這段定緢「兩國論」的關鍵談話，使得1991理所當然成為關鍵的台灣民主元年。

李安妮指出，粉絲頁的大頭貼是去年在台北賓館追思會場上，民眾在留言牆上留下他們想跟李登輝說的最後一句話，「我將這些留言數位化後，透過電腦文字雲工具分析」，結果出現最多的詞是「台灣」，其次是「民主」，接著是「謝謝您」，然後是「李總統」，令人感動的是還有「阿輝伯」。

▲李登輝基金會董事長李安妮成立臉書粉專，發文透露李登輝的高爾夫球情懷。（圖／翻攝台灣民主元年粉專）

▲李登輝與美國總統老布希球敘合影。（點圖可放大／翻攝臉書台灣民主元年

▲李登輝基金會董事長李安妮成立臉書粉專，發文透露李登輝的高爾夫球情懷。（圖／翻攝台灣民主元年粉專）

▲李登輝揮杆英姿。（點圖可放大／翻攝臉書台灣民主元年

對於近來台灣選手陸續在東京奧運的比賽中傳出得牌捷報，但到高球國手潘政琮替拿灣那下高球項目首面獎牌，李安妮今天在粉專上也分享了「李登輝的台灣高爾夫情懷」。

李安妮表示，李登輝對於高爾夫球這項運動與相關產業的喜愛、關切，不但是台灣歷任元首中最為國人所認知，也是國際友人間普遍津津樂道的。過往媒體曾披露台灣元首與美國老布希總統，以及與南非戴克拉克總統的兩場重要國家外交球敘，但李登輝對高球運動的重視，除了關注這項運動相關產業的健全發展外，他最念茲在茲的其實是caddie們的生活狀況，以及高球運動產業能為他們帶來怎樣的願景。

李安妮在臉書發文中也指出，台灣目前估計caddie從業人員約有5-6千位，這也意味著有5、6千個家庭的生計，部分依賴這項運動產業的發展。關注高球產業，絕不能忽視最基層caddie們的生活狀況。

此外，台灣揚名國際的高球選手幾乎都出生於caddie生涯或caddie家庭，包括「台灣高爾夫球之父」陳金獅老先生，和老一輩的高球名人謝永郁、呂良煥、謝敏男、郭吉雄、涂阿玉等人，甚至年輕一代的曾雅妮、潘政琮等，都是從小獨自或伴隨父母在球場長大，用簡陋的樹枝或棍棒代替球桿，找到打高球的樂趣與球感，經過很辛苦的成長過程，才得到今天的榮耀。

李安妮說，李登輝因為對他們這種奮鬥過程有深刻的體認，每每打球回家，跟媽媽對話的內容除了今天打了幾桿，抓到幾隻鳥，哪個果嶺推桿很得意外，往往會提及今天的caddie是誰，他(她)的家庭背景、球技潛力、對高球生涯的嚮望等，接著兩老就會開始討論如何幫這些有發展潛力的年輕小朋友，尋求企業的支持、找尋有愛心的教練，來為他們圓夢。

李安妮也透露，潘政琮曾獲李登輝與李曾文惠贈送給他人生第一套高球球具，所以她在個人臉書上才會說父親若在世，一定會為了他潘政琮略過晚餐，從第一洞加油到加賽結束，同時也一定會對潘媽媽說「妳辛苦了」。

▲潘政琮高爾夫銅牌。（圖／體育署提供）

▲▼潘政琮在東奧為我國摘下第一面高爾夫球獎牌。（圖／體育署提供）

▲潘政琮高爾夫銅牌。（圖／體育署提供）

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