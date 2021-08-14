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《李登輝秘錄》新書發表　李安妮讀到這段落哭了

▲▼李安妮出席《李登輝秘錄》新書發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲李安妮出席《李登輝秘錄》新書發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統李登輝仙逝周年，李登輝基金會14日舉行《李登輝秘錄》發表會，李登輝基金會董事長、李登輝女兒李安妮透露，雖然這本書對她來說幾乎沒有任何「新鮮」的內容，但當她讀到父母親的互動，以及母親曾文惠在日本歷史小說家司馬遼太郎寫下俳句等段落，偷偷掉了眼淚。

李安妮表示，對她來說，這本書幾乎沒有任何「新鮮」的內容出現，但當她讀到書中紀錄父母訪日時的互動，以及母親曾文惠在日本歷史小說家司馬遼太郎寫下俳句等段落，偷偷掉了眼淚。她也透露，李登輝生前來不及說出口的遺言是，「台灣民主要更深化、台灣人民要更團結。」

《李登輝秘錄》揭露，2016年7月底李登輝與曾文惠與家人一起前往沖繩石垣市訪問，當時李登輝選了一條10幾萬日圓的項鍊，正要買給曾文惠，曾立刻說「這個太貴了」阻斷李登輝說話，最後選了一件3萬日圓的別針，李登輝當下笑說，「她從以前就是非常節儉的人。」

李安妮會中談及，《李登輝秘錄》日文版是由李登輝親自寫序，中文版則是她寫序，這一年來，上帝在冥冥之中為很多事做了安排，沒想到有一天可以跟父親在同一本書裡出現，而李登輝在日文序中說「主角應該是目前活著的每一個人，絕不應是某個人憑著一己之力就能完成民主化」，也恰恰呼應今年7月她在臉書「天底下沒有天縱英明的人￼，只有眾志成城的事￼」一語，父後1年，她又找到跟父親之間心靈相契之處。

李安妮也在《李登輝秘錄》推薦序表示，李登輝生前積極提升台日關係，期盼讀者藉此書回顧父親治國與處世的智慧，而李登輝還有很多未竟之志，例如持續深化台灣民主、提升台灣主體意識

此外，《李登輝秘錄》作者河崎真澄會中透過影片表示，李登輝辭世一周年後，台灣和國際情勢與過去大大不同，包括日本史無前例快速地援贈疫苗予台、七大工業國集團（G7）峰會公報首度提及台灣海峽和平穩定的重要性等，顯示台灣的地緣關係越來越被國際社會重視，這都是「民主先生」在背後支撐的結果。

河崎真澄表示，他一直想到「死諸葛嚇走生仲達」這句俗諺，李登輝似乎周密地考慮自己過世的時間，即便辭世，依舊心繫著台灣與世界。期盼讀者可透過《李登輝秘錄》一書，了解台灣的民主化有多困難，絕對不是從天上掉下來的禮物，「台灣和日本是命運共同體，是無法分離的鄰人夥伴，兩國應該一起為了安全、繁榮、和平共同努力。」

▲▼李安妮出席《李登輝秘錄》新書發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲《李登輝秘錄》書影。（圖／記者呂晏慈攝）

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