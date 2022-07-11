BA.4、BA.5太強　澳洲公衛專家曝「康復後4周」就會重複感染

▲澳洲也受到BA.4、BA.5影響，感染數持續上升。圖為雪梨街景。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

澳洲健康保護委員會（AHPCC）指出，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5更容易導致重複感染，而且「最早可能在確診康復後28天就會發生」，因此他們建議，應把痊癒後的免疫期從12周縮短至28天，「人們確診隔離結束後超過28天卻仍檢測陽性，就應該被通報，並且視為新病例。」

AHPCC聲明表示，「BA.4、BA.5與免疫逃脫的增加有關」，曾感染較早期新冠毒株，以及按時接種最新疫苗的族群之中，重複感染率仍可能攀升。

南澳洲（South Australia）衛生部部長皮克頓（Chris Picton）直言，過去人們以為，確診康復後12周內都是安全的，但事實上卻可能在更短時間內重複感染。首席公衛官員斯珀里爾（Nicole Spurrier）也是AHPCC成員，她透露，該州公衛部最快今日（7/11）開始，就會把康復後28天採檢陽性者視為重複感染。

《澳洲廣播公司》報導，從今日開始，澳洲30歲以上民眾皆符合第4劑接種資格。斯珀里爾說，雖然確診康復免疫期縮短、重複感染定義改變，但追加針的規定並未調整，依然建議第3劑與第4劑間隔3個月，澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）也將持續審視是否應該進行修改。

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