陸入境防疫「僅採檢口咽拭子」　低風險區貨運航班取消登臨檢疫

▲四川成都雙流機場防疫人員登機進行消毒作業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸民航局今（8）日宣布，將對入境人員雙採雙檢的採樣檢測要求優化為僅口咽拭子單採單檢，不再採集鼻咽拭子，同時，也取消入境人員涉新冠血液樣本的檢測要求，進一步優化入境人員口岸檢疫的流程。

▲大陸入境防疫政策將雙採雙檢制度調整為單採檢。（圖／CFP）

大陸民航局飛行標準司副司長孔繁偉指出，優化入境貨運航空器的比例，對部分與境內人員接觸少，疫情傳播風險較低的貨運航空器給予風險分析，取消登臨檢疫的布控，進一步縮短貨運航空器通關時間，提升週轉效率，全力支持外貿保穩體制。

▲廣州白雲機場一架飛往非洲的貨機。（圖／CFP）

對於大陸新冠疫情「外防輸入」原則，孔繁偉表示，大陸國內外經貿和人員往來近期有序恢復，外防輸入壓力不斷加大，防範疫情輸入任務十分艱巨，一方面會要求航空公司及時發布及更新疫情防空需求，另方面會減少旅客在機場滯留等候時間，確保在最短時間完成閉環轉運。

至於機場及貨運相關重點人員的防疫規範，孔繁偉強調，個別地方有入境航班機組隔離酒店服務保障人員的陽性報告，民航局也迅速組織開展調查，並要求進一步發揮口岸機場疫情防控專班作用，「繼續落實好高風險崗位人員各項防控要求，加強從業人員崗前培訓，嚴密健康監測和健康管理，強化作業期間的監督檢查，切實將閉環做到閉緊閉實閉嚴，防止破環漏防。」