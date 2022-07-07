BA.4、BA.5確診狂飆！　澳洲宣布擴大「第4劑」施打範圍

▲澳洲宣布下周起擴大第4劑接種範圍。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

澳洲面臨Omicron亞型變異株BA.4、BA.5的疫情浪潮，住院人數穩定攀升。衛生部7日宣布，將從11日起擴大第4劑疫苗接種範圍。部長巴特勒（Mark Butler）說，30歲以上民眾都將符合施打資格，估計超過700萬人受惠。此前，僅65歲以上、或者罹患嚴重疾病者，才會被要求注射第4劑。

《路透社》報導，澳洲目前約有4000名新冠患者正在住院，這是自從2月初Omicron疫情以來的最高數字。衛生部部長巴特勒說，「疫情沒有結束，我們正在進入第三波，而這給我們的公衛及醫療體系帶來巨大壓力。」

澳洲人口最多的新南威爾斯州（NSW）警告，當地正在經歷新一波的BA.4、BA.5感染浪潮，與此同時，維多利亞州（Victoria）也指出，此二毒株已成該州主流毒株。

▲澳洲逐步放寬防疫措施。圖為雪梨街景。（圖／達志影像／美聯社）



在疫情初期，澳洲透過嚴格邊境管制及迅速封鎖措施，在很大程度上成功遏止病毒，也是全球疫苗施打最普及的國家之一，根據官方數據，16歲以上民眾施打2劑的比例高達95%，超過7成民眾已經注射3劑，有效協助限制感染數字。雖然澳洲3日總死亡數突破1萬，不過攀升速度遠低於許多國家。

在去年底疫苗覆蓋率提高後，澳洲開始分階段鬆綁防疫措施、與病毒共存，6日也取消「要求國際旅客提供接種狀態」的規定，標誌著另一項重大防疫措施的結束。不過，根據澳洲國立大學（Australian National University）7日公布的民調顯示，在疫情爆發的過去2年，澳洲年輕人的生活滿意度下降幅度最大。