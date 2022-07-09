疫苗和感染都難擋！醫揭BA.5「逃避能力」最強　遲早變主要毒株

▲美國醫學專家表示，BA.5變異株遲早會成為新冠肺炎的主流病毒株。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

新冠肺炎Omicron亞變種BA.4和BA.5來勢洶洶，美國舊金山加州大學傳染病專家與醫學博士表示，由於BA.4與BA.5對疫苗和因染疫產生免疫力「具有逃避能力」，傳播能力遠超過Omicron的其他亞變種，就算曾經確診也很容易再次感染，「BA.5注定會成為主要病毒株。」

綜合《福斯新聞》等美媒報導，美國疾控中心（CDC）估計，全美BA.5病例從6月初的7.6%，到7月2日當周已上升至54%，成為美國主流毒株。加州聖地牙哥斯克里普斯研究所創辦人托波爾（Eric Topol）表示，BA.5可能引發美國新一波感染浪潮，更認為此變異株的影響被低估了。

加州大學舊金山分校傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）博士說，BA.4和BA.5具有對「疫苗」和「感染後的免疫」的逃脫能力，病毒的棘蛋白變異程度更大，甚至連前身BA.1產生的抗體也沒辦法辨識，「就算你在1月份曾感染Omicron也很容易再次感染BA.4和BA.5。」

其中又以BA.5最令人擔憂，加州大學舊金山分校的醫學博士瓦赫特（Bob Wachter）表示，「BA.5注定會成為主要病毒株。BA.5是一個不同的野獸，它有新的超能力：棘蛋白上的足夠變化，讓過去的疫苗或感染免疫力無法提供太多的保護力。」托波爾也說，BA.5是「我們見過的最糟糕的病毒版本」，傳播能力遠超過Omicron的其他亞變種。

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