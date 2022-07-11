上海出現首例本土BA.5病例！黃浦、徐匯等9區明起「全員篩查」

▲上海出現首例BA.5病例，官方升高警戒。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海10日晚間通報一起本土BA.5.2.1變種病毒感染病例．位於浦東新區，疑似受到境外病例感染，為上海首例BA.5本土病例。同時，黃浦區、徐匯區在內的9個區將於12日至14日進行全員核酸篩查，期間人員必須持48小時內陰性證明或24小時內採檢證明才可外出。

上海出現首例BA.5病例之後，網路上瘋傳12日起即將大面積封控，引起許多網友的擔憂。上海官方回應，下週二到週四（12日至14日）是對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及其餘行政區中有陽性感染者軌蹟的街道（鎮）開展全員核酸篩查。

上海官方還說，篩查期間，上述區域人員可以持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區（單位、場所）。

另外，網路上並流傳上海將會陸續封控，展開「百日行動」。上海官方回應，經過詢問，沒有「百日行動」。

上海疫情防控工作領導小組專家組成員袁政安也在記者會上強調，BA.5的傳播方式主要還是飛沫傳播，因此市民還是要牢記「防疫三件套」（戴口罩、社交距離、個人衛生）和「防護五還要」（口罩還要戴、社交距離還要留、咳嗽噴嚏還要遮、雙手還要經常洗、窗戶還要盡量開），其中規範佩戴合格的口罩仍是最有效的防控措施之一。