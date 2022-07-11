藍營酸林佳龍24宣稱不選新北　李坤城反擊：已揮劍卻找不到對手

▲民進黨發言人、新北市議員李坤城。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

新北市議會國民黨團11日批評民進黨新北市長參選人林佳龍曾24度自稱不選新北市長，如今說話沒有誠信。對此，民進黨發言人李坤城表示，新北市長侯友宜至今都還不談是否要連任，林佳龍已經揮劍出征，但四顧卻還找不到對手。

國民黨發言人江怡臻上午召開記者會指出，有人統計林佳龍有6次說不選，也有人說是13次，根據最新統計，林佳龍至少24次說不選新北市長，還說自己只有準備台北市，希望民進黨成全他。

江怡臻指出，這證明林佳龍就是沒有誠信，以後也沒有人會相信，更對新北市政的發展完全沒有幫助，希望「佳龍不要呼攏，嘜騙咱市民」。

國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔則表示，林佳龍不是真的有心為新北市服務，他有太多次在公開場合宣布不會選，甚至還在新北市議會的大門口承諾不選，民進黨新北市長參選人，先前有蘇貞昌在廟宇騙神明，現在有林佳龍在議會騙議員，騙所有的新北市民，一個會在新北最高民意殿堂說謊的人，不適合擔任新北市市長。

對此，身兼民進黨發言人的新北市議員李坤城表示，林佳龍在臉書已經發文強調，自己承擔責任，更說自己一生都在磨劍，戰場在哪，他就在哪，如今號角響起，揮劍出征，林佳龍已準備好了，但目前對手是誰還沒確定。

李坤城說，林佳龍有心為新北市服務，但是到目前為止，侯友宜仍然沒有向市民表達是否要參選連任，一個市長不願表達是否連任，不知是不是對自己的施政沒有信心，還是準備參選2024年總統大選，所以才遲遲不宣布是否連任。

李坤城強調，林佳龍的「有心」對比侯友宜的「無意」，相信新北市民會選擇願意為新北市付出的市長，而不是中途有可能落跑的市長。