綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

▲無任所大使林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨佈局雙北市長選戰，選舉對策委員會10日拍板，台北市建議徵召衛福部長陳時中、新北市建議徵召無任所大使林佳龍，組成「龍中配」迎戰雙北，對於綠營新北市長候選人，新北議員葉元之表示，林佳龍從頭到尾把新北當備胎，「搶不到別的才來我們這邊，把我們新北市民當收破爛的、母儀天下，展開雙手歡迎所有失學少女？」

林佳龍原本積極爭取台北市長提名，但近期包括民進黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦等黨政要角「銜命」勸進林佳龍，使林原本堅定不參選新北市長的想法鬆動，蔡英文8日中午在官邸會見林佳龍時，也力挽狂瀾，盼他挑起新北的重責大任，並表達對林近年面臨諸多「磨練」的疼惜，而林佳龍也正面回應，點頭願意承擔新北這一局。

對於綠營徵召林佳龍參選新北市，葉元之指出，林佳龍應該說明轉折的過程，「從我不要新北、到我願意擁抱你們中間的轉折是什麼，不然大家都不知道發生什麼事情，會把選情搞得很冷，希望他可以好好選，不要把我們當次級公民。」

葉元之表示，希望林佳龍強一點，不然新北選情很弱，藍營支持者也不會出來投票，林佳龍從頭到尾把新北當備胎，「搶不到別的才來我們這邊，把我們新北市民當收破爛的、母儀天下，展開雙手歡迎所有失學少女？」