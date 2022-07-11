「選新北很委屈？」 藍正妹發言人：林佳龍說了24次不選

▲民進黨新北市長擬參選人林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對民進黨新北市長擬參選人林佳龍將投入選戰，國民黨發言人江怡臻今（11）日召開記者會，批評林佳龍曾至少有24次公開說不選新北，也提出6個不選的理由，現在卻髮夾彎參選，完全是欺騙市民。

江怡臻表示，有人指林佳龍6次說不選，也有人說是13次，根據最新統計，林佳龍至少24次說不選新北市長，還說自己只有準備台北市，希望民進黨成全他。江怡臻指出，這證明林佳龍就是沒有誠信，以後也沒有人會相信，更對新北市政的發展完全沒有幫助，希望「佳龍不要呼攏，嘜騙咱市民」。

書記長廖先翔表示，林佳龍不是真的有心為新北市服務，他有太多次在公開場合宣布不會選，甚至還在新北市議會的大門口承諾不選，民進黨新北市長參選人，先前有蘇貞昌在廟宇騙神明，現在有林佳龍在議會騙議員，騙所有的新北市民，一個會在新北最高民意殿堂說謊的人，不適合擔任新北市市長。

議員陳偉杰指出，林佳龍為了選台北市，自己提出了不選新北市的6大理由，但是經過蔡英文的摸頭後，就突然要選，林佳龍必須給出回應，給市民一個合理交代，而不是用派系分贓的邏輯去對待新北市民，這樣對市民相當不尊重。

陳偉杰表示，新北市從來不是林佳龍一開始準備的城市，參選聲明還是以台北市的視角看待新北市，市民會對這樣一個疏於準備，只以政黨政治利益為優先的候選人感到失望。





▲國民黨新北市黨團國民黨新北市黨團召開記者會抨擊林佳龍。（圖／黨團提供）

▲國民黨發言人江怡臻。（圖／翻攝自臉書）