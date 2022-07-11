想幹嘛！休旅車裝紅藍警示燈緊跟救護車5公里　6大違規開罰金額曝

記者黃宥寧／台北報導

超詭異！北市警大同分局接獲檢舉指出，日前環河北路一輛救護車後方尾隨裝設紅藍警示燈的私人休旅車，除了不禮讓先行，甚至一路狂跟著闖紅燈、跨越雙白線、行駛機車道等，從新北市到台北市，緊跟5公里左右。對此，警方表示，該輛私用車有6大項違規，最高可開出1萬8000元罰單。

▲白色休旅車私裝警示燈，大膽閃燈一路從環河北路尾隨救護車。（圖／救護車業者提供）

這起誇張跟車行為，發生在本月9號上午，新北一間民間救護車公司，從板橋載病患送往榮總，行經環河北路時，後方突然出現一輛裝設紅藍警示燈的私人車輛，一路緊緊跟隨，詭異舉止也讓車上的人員及家屬都感到相當納悶。

對此，大同分局交通分隊長蔡育佳指出，白色休旅車違規行為有6項，一、擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，二、聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓，三、聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車警號，在後跟隨急駛，四、未依規定使用燈光，五、占用左右轉專用車道，六、路口闖紅燈。

大同分局表示，提醒用路人，在外行車時要確實遵守交通規則，遇到救護車要禮讓先行，且勿尾隨在救護車後方，以免發生事故。警報器和標誌燈具是專供特種車輛安裝和使用的設施，也是區別特種車輛和一般機動車的重要特徵，只有特種車輛，如警車、消防車、救護車、工程搶險車等，才允許安裝警報器。一些車主私自加裝警用標誌燈和警笛，影響正常社會秩序，違者將嚴加取締。