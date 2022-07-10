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快訊／加速北台灣發展引擎　林佳龍誓言「為台灣人民而戰」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會今（10日）建議徵召無任所大使林佳龍參選新北市長。林佳龍晚間表示，「接受徵召，決戰雙北！」他說，感謝民進黨主席蔡英文及黨內同志，支持他所推出的北台灣首都圈願景，並且認為雙北雙箭頭能同步帶動首都圈治理，促進北北基桃的繁榮與進步，而新北市的人口最多，其行政區域範圍更為龐大，正需要他結合過去的治理經驗，才能加速發動北台灣的發展引擎。

▲▼林佳龍赴龍山寺參香。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲無任所大使林佳龍將出戰新北市長。（資料照／林佳龍辦公室提供）

林佳龍表示，他接受民進黨選對會的決議，接受徵召，代表民進黨參選2022年新北市市長，承擔責任。這段時間，他曾經多次公開表態，不會投入新北市選舉，而是積極準備台北市長的選舉。對這樣的轉折，有人熱切支持，也有人困惑不解，情緒發展劇烈，隨著今天的徵召拍板，塵埃落定。

林佳龍表示，「我必須對所有關心這場選舉的人說明。佳龍的從政歷史，都在尋找為台灣人民做事的機會跟場域，我的價值理想，從學生時代，一路走來始終堅定而執著」。

林佳龍細數，從2005年，他40歲出頭，首次從台北到台中參選，便一直留在台中耕耘。爾後，他有機會成為台中選出的立委、有機會成為台中選出的市長，有機會把自己從一個學者、政務官，蛻變為實戰的政治工作者，他要感謝台中給的養分，讓自己接受了民主的洗鍊，也擁有了磨練城市治理的寶貴經驗。

2019年，林佳龍回到中央行政團隊，到交通部服務。他說，儘管努力做了許多事，卻在他任內發生令國人心碎的太魯閣號列車事故，這是他從政生涯裡最難承受的傷痛。今後，不管是回頭望還是往前看，這個痛永遠不會消失，而是將成為他持續實踐參政與推動改革的決心。

林佳龍說，政治永遠是影響人民生活最大的本源。他積極爭取參選台北市長的機會，並非僅僅因為我來自台北，而是在他擔任台中市長時，曾積極促進縣市合併升格及升級，推動成立中彰投苗治理平台，不分藍綠，落實周邊城市聯合治理，人民共好。他從「跨域治理」與「數位治理」的思維出發，聚焦以台北為中心的首都圈治理研究，同時積極表達參選意願，是希望能夠帶動首都生活圏的整體升級及近千萬人民的更大福祉。

林佳龍直指，今天，非常感謝蔡英文及黨內同志，支持他所推出的北台灣首都圈願景，並且認為雙北雙箭頭能同步帶動首都圈治理，促進北北基桃的繁榮與進步，而新北市的人口最多，其行政區域範圍更為龐大，正需要他結合過去的治理經驗，才能加速發動北台灣的發展引擎。

「我的一生都在磨劍，我的價值理想，執著甚至頑固，戰場在哪，我就在哪！」林佳龍強調，「號角響起，我們揮劍出征！決戰雙北，與陳時中部長並肩作戰！為大台北首都圏而戰！為台灣人民而戰！」

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