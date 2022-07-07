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社會 社會焦點 保障人權

朋友下藥性侵酒店海量妹！他一旁看到凍袜條　「搭便車」慘了

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲男子上酒店趁朋友下藥迷昏坐檯女子性侵機會，跟著又摸又親乘機猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

工地工人林金樹2019年和朋友梁萬來到北市1家酒店通宵喝酒，林男見1名坐檯的陪酒小姐被梁男偷偷下藥迷昏性侵，竟「搭便車」對被害人又摸又親，卻被短暫回神突然睜眼的被害人嚇得倒彈，連忙推開被害人落跑，事發後被依乘機猥褻罪判刑8月，被害人提告求償40萬元，法官考量林男每天工錢才1000元，判他須賠精神慰撫20萬元，可上訴。

本案發生於2019年12月14日，林男和梁男從前1晚的11點多，就在事發酒店裡飲酒作樂，到了凌晨2點多，林男點檯本案被害女子作陪，3人在包廂裡擲骰子、唱歌、喝酒，梁男因有失眠問題，先前就醫領藥帶在身上，竟涉趁亂將含有毒品FM2成分的鎮靜劑摻入酒裡，被害人不察，喝了3杯當場軟倒沙發昏睡。

▲桃園市李姓男子2016年2月帶酒店女吃中餐卻趁機將其灌醉，後趁無力抵抗時脫去褲子舔其下體得逞後丟包半路上，女驚醒發現下半身赤裸提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲被害女子自認酒量不差、從沒斷片，卻遭酒客下藥撂倒非禮。（示意圖／免費圖庫pixabay）

2男趁機在包廂裡對被害人胡作非為，梁男還對被害人不戴套性交得逞，輪到林男抱起被害人跨坐自己大腿、想更進一步時，女方突然回神睜眼，林男冷不防被嚇一跳，連忙推開被害人起身穿衣，當天上午5點多和梁男結帳快閃。

女方好不容易被服務生等人叫醒，自認酒量不差，就算喝醉也從沒斷片，這次卻什麼都想不起來，而且頭暈腦漲、恍惚乏力，也不像宿醉倦怠所致，還感覺下體腫痛，直覺遭人下藥，趕緊到醫院驗傷，抽血果真發現體內殘留俗稱「強姦藥丸」的FM2成分，私處並驗出男性DNA，女方憤而報案提告。

梁男到案經比對確認DNA相符，他否認下藥迷姦，狡辯沒跟被害人性交，被害人身體裡面驗出他的精子細胞，「可能是別人放進去的」。林男聲稱在酒店環境跟小姐「相互摸來摸去很正常」，他有摸但不是猥褻，女方醉倒睡覺，他也在女方身邊睡著，什麼都不能做。

刑事部分，梁男被依使用藥劑加重強制性交罪判刑8年，林男被依乘機猥褻罪判刑8月，均已上訴二審審理中。被害人另提刑事附帶民事訴訟，要求2男連帶賠償100萬元，梁男在審理時和女方達成調解，女方改成向林男單獨索賠40萬元。

林男依舊不認帳，宣稱事發當天喝醉，迷迷糊糊接到酒店人員來電，質問他有沒有非禮被害人，他聽梁男的話承認有摸，但他不是肉貼著肉用手摸，而是隔著衣服摸，有取得女方同意，女方還跟他親嘴。林男甚至推稱，因為被害人不說實話，「所以我無法舉證」。

法官指被害人的指控，有驗傷結果等證據佐證，且被害人反覆回想，記起短暫恢復意識時，她睜眼就看到林男的臉孔近在眼前，自己還跨坐林男大腿上，接著又失憶，很符合服用FM2後嗜睡、健忘等特徵，且女方從無吸毒紀錄，據此認定林男確實乘機猥褻被害人，考量他每天做粗工的日新約1000元，判他應賠20萬元，可上訴。

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